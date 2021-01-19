На засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи 19 січня були присутні так звані "громадські радники" з непідконтрольних Україні територій Донеччини та Луганщини. Статус цих людей ніяк не підтвердили.

Зміни в делегаціях не підтверджували

Жодних повідомлень про зміну складів делегацій не було. Про це написав представник окремих районів Донецької області у ТКГ Денис Гармаш у фейсбуці.

До теми Відбулося чергове засідання підгруп ТКГ: що обговорювали

Україна, Росія та ОБСЄ, виявляється, ведуть переговорний процес з "офіційними представниками ЛНР – ДНР"? А вони в курсі? Я перший раз сьогодні почув,

– здивувався Гармаш.

Про такі зміни написав у себе в телеграмі й представник ОРЛО Родіон Мірошник, що, мовляв, 19 січня вперше в засіданні ТКГ взяли участь "громадські радники від ЛНР та ДНР".

Сам Гармаш наголосив, що зміни в делегаціях МЗС Росії не затверджувались, проте представники ОРДЛО кажуть, що про це повідомляли.

Представники російської делегації заявили, що Москва завжди повідомляє нотою МЗС про зміни в складі делегації.Щодо інших "делегацій", то до них стосунку МЗС Росії не має. Звісно, МЗС України теж не подавав ноту про участь у мінському процесі "громадських радників від ЛНР – ДНР",

– написав Гармаш.

Відповідь на питання – хто таки ці люди? – не міг дати навіть координатор підгрупи від ОБСЄ П'єр Морель.

Цікаво! За словами Гармаша, "громадські радники" за усю зустріч не промовили ані слова. Сам представник Донеччини вважає такі дії провокацією перед візитом до Києва нової головуючої в ОБСЄ – Анн Лінде.

Загальне засідання ТКГ відбудеться 21 січня

Зазначимо, що 19 січня відбулось чергове засідання політичної та гуманітарної груп ТКГ. На ньому, зокрема, обговорили пересування через КПВВ, обмін полоненими та "План спільних дій" України.

Загальне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться вже 21 січня.