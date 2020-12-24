ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 162 порушення "тиші" за добу
За добу 23 грудня ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 162 випадки порушення режиму тиші. Левова частка з них припала на Луганську область. Там виявили 116 порушень.
У Донецькій області зафіксували 46 порушень. Про це мовиться у звіті ОБСЄ.
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На Донеччині більшість порушень відбулися поблизу села Широкиного та Донецької фільтрувальної станції.
На Луганщині – неподалік від міст Золотого та Попасна.
Місія ОБСЄ продовжує спостерігати за ситуацією на окупованих територіях Донбасу. Моніторинг здійснюють у ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського.
Окрім того, в ОБСЄ, фіксують ситуацію у Херсонській області.
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