За добу 23 грудня ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 162 випадки порушення режиму тиші. Левова частка з них припала на Луганську область. Там виявили 116 порушень.

У Донецькій області зафіксували 46 порушень. Про це мовиться у звіті ОБСЄ.

Актуально Російські бойовики знову зірвали режим тиші: як минула доба на Донбасі

На Донеччині більшість порушень відбулися поблизу села Широкиного та Донецької фільтрувальної станції.

На Луганщині – неподалік від міст Золотого та Попасна.

Місія ОБСЄ продовжує спостерігати за ситуацією на окупованих територіях Донбасу. Моніторинг здійснюють у ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського.

Окрім того, в ОБСЄ, фіксують ситуацію у Херсонській області.

Зверніть увагу! Режим тиші діє на окупованому Донбасі з 27 липня 2020 року. Однак російські бойовики порушують його фактично щодня. Детальніше читайте тут.