Бойовики стягнули танки, "Гради" та гаубиці на Луганщину, – ОБСЄ

Джерело:ООС
Українські військові повідомляють про грубі порушення перемир'я з боку російських найманців на Луганщині – бойовики стягнули важку техніку та "Гради". Ці порушення зафіксовано у звіті моніторингової Місії ОБСЄ від 10 лютого.
У заяві наголошується, що міні-безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради", які розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.
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Міні-БПЛА також зафіксував озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:
Поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області
Поблизу населеного пункту Хрустальний Луганської області
Окрім цього, патруль Місії ідентифікував 5 одиниць танків Т-64 на полігоні поблизу населеного пункту Круглик Луганської області.
Українські військові додають, що у звіті СММ ОБСЄ йдеться військову присутність та присутність військового типу у зоні безпеки.
Так, поблизу населеного пункту Хороше Луганської області міні-БПЛА зафіксував 23 мм ЗУ-23, бойову машину піхоти та 2 одиниці БТР-80.
Усі вищезгадані факти свідчать тільки про те, що проросійські бойовики не бажають виконувати домовленості про перемир'я та своїми діями активно це демонструють.Зверніть увагу! У липні 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. У той час, як українські військові сумлінно дотримуються домовленостей – проросійські бойовики систематично їх порушують.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу