Бойовики стягнули танки, "Гради" та гаубиці на Луганщину, – ОБСЄ

Українські військові повідомляють про грубі порушення перемир'я з боку російських найманців на Луганщині – бойовики стягнули важку техніку та "Гради". Ці порушення зафіксовано у звіті моніторингової Місії ОБСЄ від 10 лютого.

У заяві наголошується, що міні-безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради", які розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.

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"Гради" бойовиків порушили лінії відведення

19 одиниць зафіксували поблизу населеного пункту Кришталевий Луганської області;

7 одиниць – на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області;

8 одиниць – поблизу населеного пункту Садовий Луганській області.

Військова техніка за межами місць зберігання

Міні-БПЛА також зафіксував озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:

Поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області

10 одиниць 122 мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика";

2 одиниць 122 мм гаубиць Д-30;

2 танки Т-64;

4 одиниці зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10".

Поблизу населеного пункту Хрустальний Луганської області

18 одиниць 152-мм гаубиць "Гіацинт-Б" та "Мста-Б";

9 одиниць танків Т-64 й Т-72.

Окрім цього, патруль Місії ідентифікував 5 одиниць танків Т-64 на полігоні поблизу населеного пункту Круглик Луганської області.

Українські військові додають, що у звіті СММ ОБСЄ йдеться військову присутність та присутність військового типу у зоні безпеки.

Так, поблизу населеного пункту Хороше Луганської області міні-БПЛА зафіксував 23 мм ЗУ-23, бойову машину піхоти та 2 одиниці БТР-80.

Усі вищезгадані факти свідчать тільки про те, що проросійські бойовики не бажають виконувати домовленості про перемир'я та своїми діями активно це демонструють.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу