Бойовики стягнули танки, "Гради" та гаубиці на Луганщину, – ОБСЄ
Українські військові повідомляють про грубі порушення перемир'я з боку російських найманців на Луганщині – бойовики стягнули важку техніку та "Гради". Ці порушення зафіксовано у звіті моніторингової Місії ОБСЄ від 10 лютого.
Джерело:ООС
У заяві наголошується, що міні-безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради", які розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.
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"Гради" бойовиків порушили лінії відведення
- 19 одиниць зафіксували поблизу населеного пункту Кришталевий Луганської області;
- 7 одиниць – на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області;
- 8 одиниць – поблизу населеного пункту Садовий Луганській області.
Військова техніка за межами місць зберігання
Міні-БПЛА також зафіксував озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:
Поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області
- 10 одиниць 122 мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика";
- 2 одиниць 122 мм гаубиць Д-30;
- 2 танки Т-64;
- 4 одиниці зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10".
Поблизу населеного пункту Хрустальний Луганської області
- 18 одиниць 152-мм гаубиць "Гіацинт-Б" та "Мста-Б";
- 9 одиниць танків Т-64 й Т-72.
Окрім цього, патруль Місії ідентифікував 5 одиниць танків Т-64 на полігоні поблизу населеного пункту Круглик Луганської області.
Українські військові додають, що у звіті СММ ОБСЄ йдеться військову присутність та присутність військового типу у зоні безпеки.
Так, поблизу населеного пункту Хороше Луганської області міні-БПЛА зафіксував 23 мм ЗУ-23, бойову машину піхоти та 2 одиниці БТР-80.
Усі вищезгадані факти свідчать тільки про те, що проросійські бойовики не бажають виконувати домовленості про перемир'я та своїми діями активно це демонструють.
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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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