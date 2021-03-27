В ОБСЄ блокують продовження місії на Донбасі, і це на руку Росії, – МЗС

Джерело:МЗС України
Деякі держави-учасниці ОБСЄ блокують рішення щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії на Донбасі на наступні 12 місяців. Українське МЗС вважає таку ситуацію неприйнятною.
Адже все це тільки на руку Росії. Саме її збройні формування на окупованих територіях України залишаться поза увагою міжнародної спільноти.
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Деякі держави з ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата СММ (Спеціальної моніторингової місії) в Україні на наступні 12 місяців. МЗС України вважає цю ситуацію неприйнятною.
Термін дії чинного мандату СММ ОБСЄ в Україні спливає 31 березня. Якщо його не продовжити, виграє тільки Росія. Адже:
Таким чином ОБСЄ може втратити свій вплив на врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.
В українському МЗС переконані, що:
"Закликаємо усі сторони відмовитися від деструктивної позиції, приєднатися до консенсусу та уможливити продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні", – підсумували українські дипломати у заяві.
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