Деякі держави-учасниці ОБСЄ блокують рішення щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії на Донбасі на наступні 12 місяців. Українське МЗС вважає таку ситуацію неприйнятною.

Адже все це тільки на руку Росії. Саме її збройні формування на окупованих територіях України залишаться поза увагою міжнародної спільноти.

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Заява МЗС про блокування продовження місії ОБСЄ в Україні

Деякі держави з ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата СММ (Спеціальної моніторингової місії) в Україні на наступні 12 місяців. МЗС України вважає цю ситуацію неприйнятною.

Від непродовження місії ОБСЄ на Донбасі виграє тільки Росія

Термін дії чинного мандату СММ ОБСЄ в Україні спливає 31 березня. Якщо його не продовжити, виграє тільки Росія. Адже:

Військова діяльність її збройних формувань на окупованих територіях Донбасу залишиться поза увагою міжнародної спільноти.

міжнародної спільноти. Припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації.

Таким чином ОБСЄ може втратити свій вплив на врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

ОБСЄ втратить авторитет як безпекова організація

В українському МЗС переконані, що:

Непродовження мандата СММ завдасть серйозного удару по авторитету ОБСЄ як безпекової організації.

ОБСЄ як безпекової організації. Без ОБСЄ виконання мінських угод та нормандських домовленостей "критично ускладниться".

"Закликаємо усі сторони відмовитися від деструктивної позиції, приєднатися до консенсусу та уможливити продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні", – підсумували українські дипломати у заяві.

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