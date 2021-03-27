В ОБСЄ блокують продовження місії на Донбасі, і це на руку Росії, – МЗС
Деякі держави-учасниці ОБСЄ блокують рішення щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії на Донбасі на наступні 12 місяців. Українське МЗС вважає таку ситуацію неприйнятною.
Джерело:МЗС України
Адже все це тільки на руку Росії. Саме її збройні формування на окупованих територіях України залишаться поза увагою міжнародної спільноти.
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Заява МЗС про блокування продовження місії ОБСЄ в Україні
Деякі держави з ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата СММ (Спеціальної моніторингової місії) в Україні на наступні 12 місяців. МЗС України вважає цю ситуацію неприйнятною.
Від непродовження місії ОБСЄ на Донбасі виграє тільки Росія
Термін дії чинного мандату СММ ОБСЄ в Україні спливає 31 березня. Якщо його не продовжити, виграє тільки Росія. Адже:
- Військова діяльність її збройних формувань на окупованих територіях Донбасу залишиться поза увагою міжнародної спільноти.
- Припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації.
Таким чином ОБСЄ може втратити свій вплив на врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.
ОБСЄ втратить авторитет як безпекова організація
В українському МЗС переконані, що:
- Непродовження мандата СММ завдасть серйозного удару по авторитету ОБСЄ як безпекової організації.
- Без ОБСЄ виконання мінських угод та нормандських домовленостей "критично ускладниться".
"Закликаємо усі сторони відмовитися від деструктивної позиції, приєднатися до консенсусу та уможливити продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні", – підсумували українські дипломати у заяві.
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