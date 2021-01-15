Обстріли та поранений воїн: як минула доба на Донбасі
Упродовж доби 14 січня російські бойовики 6 разів порушили режим тиші на окупованому Донбасі. Один український захисник отримав поранення.
Окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил.
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Станом на 07:00 за добу 15 січня режим тиші не порушували.
Що відомо про пораненого воїна
- Військовий Збройних сил України отримав легке осколкове поранення біля села Гнутове на Донеччині.
- Воїна доправили до найближчого медзакладу.
- Там пораненому надали необхідну допомогу. Наразі його стан оцінюють як стабільний.
Де було найгарячіше
- Біля села Гнутове російські бойовики стріляли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
- У передмісті Мар'їнки окупанти гатили з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Неподалік від Водяного бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.
- Поблизу Талаківки окупанти стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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