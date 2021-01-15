Упродовж доби 14 січня російські бойовики 6 разів порушили режим тиші на окупованому Донбасі. Один український захисник отримав поранення.

Окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил.

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Станом на 07:00 за добу 15 січня режим тиші не порушували.

Що відомо про пораненого воїна

Військовий Збройних сил України отримав легке осколкове поранення біля села Гнутове на Донеччині.

Воїна доправили до найближчого медзакладу.

Там пораненому надали необхідну допомогу. Наразі його стан оцінюють як стабільний.

Де було найгарячіше

Біля села Гнутове російські бойовики стріляли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

У передмісті Мар'їнки окупанти гатили з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік від Водяного бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Талаківки окупанти стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зверніть увагу! Режим тиші діє на Донбасі з липня 2020 року. Однак російські окупанти регулярно порушують домовленості. Детальніше – за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 канал