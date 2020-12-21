Поблизу Авдіївки бойовики зі станкового протитанкового гранатомету знищили трактор марки John Deere. У результаті один із трактористів зазнав поранення. Інцидент трапився увечері 20 грудня.

Обстріл трактора біля Авдіївки: з'явилося відео з місця події

Як уточнили у пресцентрі Об'єднаних сил, окупанти обстріляли трактор у неділю приблизно о 19:30. Відповідний допис і відео наслідків опублікували на фейсбук-сторінці штабу.

До теми Бойовики на Донбасі з гранатометами напали на трактор

Сама машина проверталася із сільськогосподарських робіт. Їх вели в районі Кам'янки – це власне неподалік Авдіївки.

Вкотре окупанти доводять, що не готові дотримуватися взятих на себе зобов'язань щодо режиму тиші на Донбасі,

– наголосили в штабі.

Обстріл трактора біля Авдіївки: дивіться відео з місця

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Бойовики випустили 3 снаряди зі станкового гранатомета.

Машина рухалася дорогою далеко поза межами позицій Збройних сил.

Тому незрозуміло, чому бойовики на неї напали.

Пораненого тракториста знайшли українські військові. Вони надали йому першу необхідну медичну допомогу та відправили до лікарні.



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу