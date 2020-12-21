Обстріл біля Авдіївки: як бойовики знищили трактор – відео
Поблизу Авдіївки бойовики зі станкового протитанкового гранатомету знищили трактор марки John Deere. У результаті один із трактористів зазнав поранення. Інцидент трапився увечері 20 грудня.
Обстріл трактора біля Авдіївки: з'явилося відео з місця події
Як уточнили у пресцентрі Об'єднаних сил, окупанти обстріляли трактор у неділю приблизно о 19:30. Відповідний допис і відео наслідків опублікували на фейсбук-сторінці штабу.
До теми Бойовики на Донбасі з гранатометами напали на трактор
Сама машина проверталася із сільськогосподарських робіт. Їх вели в районі Кам'янки – це власне неподалік Авдіївки.
Вкотре окупанти доводять, що не готові дотримуватися взятих на себе зобов'язань щодо режиму тиші на Донбасі,
– наголосили в штабі.
Обстріл трактора біля Авдіївки: дивіться відео з місця
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Докладніше про атаку на трактор біля Авдіївки
- Бойовики випустили 3 снаряди зі станкового гранатомета.
- Машина рухалася дорогою далеко поза межами позицій Збройних сил.
- Тому незрозуміло, чому бойовики на неї напали.
- Пораненого тракториста знайшли українські військові. Вони надали йому першу необхідну медичну допомогу та відправили до лікарні.
Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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