Бойовики продовжили порушувати режим тиші на Донбасі. Вони влаштували обстріл українських військових під Горлівкою. Внаслідок цього отримали поранення двоє наших воїнів.

Обстріл трапився о 8 годині ранку 21 грудня. Про нього повідомила українська делегація в тристоронній контактній групі.

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Пораненим військовим негайно надали необхідну медичну допомогу. Їхній стан стабільний.

Українська сторона в спільному центрі контролю задіяла координаційний механізм. "Режим тиші" негайно поновили, висунули вимогу щодо припинення вогню та направили ноту до СММ ОБСЄ.

У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що ворог застосував автоматичний станковий гранатомет і стрілецьку зброю. Воїни отримали осколкові поранення, але їхній стан задовільний.

Горлівка Донецької області: карта