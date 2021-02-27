Загострення на Донбасі: делегація в ТКГ чекає на реакцію держав-партнерів

27 лютого 2021 , 12:24
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Через потужний обстріл 26 лютого поблизу Водяного 9 українських військових отримали поранення. Через це українська делегація в ТКГ звернеться до ОБСЄ.

Відповідну ноту українська частина делегації Тристоронньої контактної групи направила до слідчої моніторингової місії ОБСЄ.

Важливо Складна доба на Донбасі: багато поранених, бойовики не пропустили допомогу ООН

  • У ТКГ зазначили: чекають на реакцію від міжнародних організацій і держав-партнерів.
  • Українська сторона хоче поставити це питання на обговорення під час наступного засідання ТКГ. Його запланували на 3 березня.

Обстріл 26 лютого: що сталося

  • 26 лютого російські окупаційні війська відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ біля Водяного, що на Приазов'ї.
  • Російські найманці стріляли з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
  • Під час обстрілу 7 військових отримали осколкові поранення, а 2 бійців ЗСУ – бойове травмування.
  • Ще 1 український захисник постраждав поблизу Невельського. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
  • Усіх їх оперативно доставили до лікарні та надають необхідну медичну допомогу.
  • Крім того, окупанти не пропустили на Донбас гуманітарний вантаж ООН.


Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу