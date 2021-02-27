Загострення на Донбасі: делегація в ТКГ чекає на реакцію держав-партнерів
Через потужний обстріл 26 лютого поблизу Водяного 9 українських військових отримали поранення. Через це українська делегація в ТКГ звернеться до ОБСЄ.
Відповідну ноту українська частина делегації Тристоронньої контактної групи направила до слідчої моніторингової місії ОБСЄ.
Важливо Складна доба на Донбасі: багато поранених, бойовики не пропустили допомогу ООН
- У ТКГ зазначили: чекають на реакцію від міжнародних організацій і держав-партнерів.
- Українська сторона хоче поставити це питання на обговорення під час наступного засідання ТКГ. Його запланували на 3 березня.
Обстріл 26 лютого: що сталося
- 26 лютого російські окупаційні війська відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ біля Водяного, що на Приазов'ї.
- Російські найманці стріляли з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
- Під час обстрілу 7 військових отримали осколкові поранення, а 2 бійців ЗСУ – бойове травмування.
- Ще 1 український захисник постраждав поблизу Невельського. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
- Усіх їх оперативно доставили до лікарні та надають необхідну медичну допомогу.
- Крім того, окупанти не пропустили на Донбас гуманітарний вантаж ООН.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter