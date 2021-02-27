Через потужний обстріл 26 лютого поблизу Водяного 9 українських військових отримали поранення. Через це українська делегація в ТКГ звернеться до ОБСЄ.

Відповідну ноту українська частина делегації Тристоронньої контактної групи направила до слідчої моніторингової місії ОБСЄ. Важливо Складна доба на Донбасі: багато поранених, бойовики не пропустили допомогу ООН У ТКГ зазначили: чекають на реакцію від міжнародних організацій і держав-партнерів. Українська сторона хоче поставити це питання на обговорення під час наступного засідання ТКГ. Його запланували на 3 березня. Обстріл 26 лютого: що сталося 26 лютого російські окупаційні війська відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ біля Водяного, що на Приазов'ї.

Російські найманці стріляли з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Під час обстрілу 7 військових отримали осколкові поранення, а 2 бійців ЗСУ – бойове травмування.

7 військових отримали осколкові поранення, а 2 бійців ЗСУ – бойове травмування. Ще 1 український захисник постраждав поблизу Невельського. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Усіх їх оперативно доставили до лікарні та надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, окупанти не пропустили на Донбас гуманітарний вантаж ООН.

Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу