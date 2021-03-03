Неподалік Причепилівки на Донбасі ворог підступно обстріляв позиції українських військових. Один захисник отримав кульове поранення.

Окупанти стріляли з гранатометів і стрілецької зброї. Вогонь вели в районі оперативно-тактичного угрупування "Північ".

Нещодавно Окупанти заявили про вихід із перемир'я та дозволили собі відкривати вогонь

Обстріл біля Причепилівки