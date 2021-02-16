Обслуговують ядерну зброю: як Росія збільшила військову присутність в Криму

Світова спільнота не бачила мілітаризацію Криму, проте наразі вона є очевидною для всіх. За роки кримської окупації Кремль підготував і добудував практично всю необхідну своїм військовим інфраструктуру.

Передусім мовиться про залізничне сполучення, адже саме так, за російською системою, транспортують і обслуговують ядерну зброю.

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Залізницю через Керченську протоку урочисто відкривав Володимир Путін, а ще в Криму з радянських часів збереглося багато військових об'єктів, функціонування яких наразі активно відновлюють.

"Наявність підготовки до можливості швидкого перекидання ядерних боєзарядів у Крим є. Розконсервували сховища ще з радянських часів, де можна зберігати ядерні боєзаряди. Тобто перекидання з російської території в Крим – це питання години", – розповів надзвичайний і повноважний посол України у США 2015 – 2019 років Валерій Чалий.

Чому гарантій захисту від ядерної зброї нема

Не варто марити, що близькість України і Росії гарантує захист від ударів ядерної зброї – це не так. У випадку повномасштабної військової кампанії застосування високоточної тактичної ядерної зброї і зарядів малої потужності, цілком реальне.

Росіяни замінили свої бомбардувальник на ті, що можуть нести ядерне озброєння,

– пояснив Валерій Чалий.



Гарантій захисту від ударів ядерної зброї немає / Ілюстративне фото vpk-news

Проблеми щодо ядерної зброї

Утім і без можливого застосування ядерної зброї перетворення Криму на величезний есмінець додає Україні та світовій спільноті чимало проблем.

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що якщо мовиться про закінчення дії договору про нерозповсюдження ракет малої чи середньої дальності, то Крим – це ідеальне місце для стартової позиції відповідних ракет, яке перекриває одразу декілька регіонів та транспортних артерій:

Європу;

Північну Африку;

Близький Схід;

Суецький канал;

Гібралтар;

Босфор.

Безпілотники стратегічного призначення регулярно спостерігають за акваторією Чорного моря, яку Кремль може загарбувати не менш активно, ніж суходіл. Керченський міст перегородив рух габаритним човнам, а Росія почала нав'язувати світові ідею, що Чорне море – лише її внутрішня водойма.



Україна вибрала доволі успішну тактику / Фото ВМС України

Для захисту Україна вибрала доволі успішну тактику "москітного флоту" – великої кількості невеличких суден, що можуть створити серйозні проблеми для супротивника, однак у Росії є ще і підводні човни.

Комунікації з Росією щодо півострова

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла розповіла, що для врегулювання міжнародних та інших правових комунікацій потрібно говорити з Росією як зі стороною підписантом договору, а це означає, що Україна відновлюватиме з нею комунікацію – де дуже тонка грань.

Відповідна ситуація є військовою грою в довгу. Те, як вона завершиться: перемогою армії "мертв'яків" зі Сходу чи України, яка захищає весь світ від них – залежить саме від нас, хоча допомога світової спільноти не завадила б.