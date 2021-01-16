Від сьогодні, 16 січня, вся сфера обслуговування повинна перейти винятково на українську мову. Адже цього вимагає закон.

Це означає, що відвідавши заправку, супермаркет, заклад охорони здоров'я, вас повинні зустріти українською. Детальніше читайте у сюжеті журналістів 24 каналу.

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"Що вам приготувати?"

Бариста Раш родом із Судану. В Україні він живе 6 років. І хоч його розмовна українська досить скромна, утім на роботі він часто її використовує.

Коли я говорю: "Вітаю, що вам приготувати?", всі люди відповідають: "Нічого собі! Ти українською мовою розмовляєш",

– поділився бариста.



Бариста Раш із Судану / Скриншот з відео

Думки українців

Думки українців щодо нововведень відрізняються.

Киянин: Такими законами ми ділимо суспільство. Я категорично проти цього. Ми всі ідентичні, ми всі однакові.

Мешканець Краматорська: Я особисто "За" двома руками. Це дуже гарно, це радість для таких як я.

Мешканка Краматорська: Я прекрасно розумію, коли офіціант або хтось інший зі сфери обслуговування говорить зі мною українською.

Вітально-прощальні фрази у Харкові

В одному із супермаркетів Харкова розмовляють винятково українською вже кілька місяців. Але поки обмежуються так званим набором вітально-прощальних фраз.

Попри це, коли справа доходить до уточнень чи діалогу, співробітники часто переходять на російську.

На державну мову переходять у Краматорську

У Краматорську через карантинні обмеження кафе працюють в режимі на виніс. Замовлення приймають телефоном і вже повністю перейшли на державну мову.



Чи обслуговують українською / Фото Getty Images

Дмитро Плесканьов – власник одного з ресторанів міста – спілкування персоналу з клієнтами часто контролює особисто. Розповів, що україномовні відвідувачі є дуже рідко.

Ми зустрічаємо українською мовою, а потім переходимо на російську, щоб було легше спілкуватися нашим відвідувачам,

– зазначив Плесканьов.

Попри це, до мовних змін у законодавстві підприємець підготувався заздалегідь:

меню закладу переклали українською;

для персоналу розробили спеціальні розмовники-посібники.

Мовою клієнта

Клієнти одного зі столичних ресторанів розмовляють і українською, і російською, і англійською. Там навіть меню трьома мовами. А персонал говорив і говоритиме мовою клієнта, зазначила співвласниця бізнесу.

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"Це правило етикету і весь персонал говорить тією мовою, якою клієнт до них звертається. Ми розмовлятимемо українською. Але якщо комусь буде комфортніше розмовляти іншою мовою, то використовуватимемо її", – відзначила Альона Бебко.

Клієнт має право

Якщо вас на порозі зустрічають фразою "Зравствуйте" чи "Добрый день" – це порушення норм закону. В такому випадку ви маєте право попросити, щоб до вас звертались українською. Якщо відмовлять – можете поскаржитись уповноваженому із захисту державної мови.

На нашому офіційному сайті є форма для заповнення. В ній ви можете вказати місце, де сталося порушення, зазначити свої контактні дані, телефон. За можливості надати аудіо чи відеофайли,

– зауважив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Після цього закладу дадуть спочатку попередження. Штраф загрожує тоді, коли заклад вдруге порушить закон. Втім грошові стягнення зможуть виписувати з середини листопада наступного року.



Обслуговування українською / Інфографіка 24 каналу