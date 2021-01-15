Часто задля покупки товарів громадяни користуються інтернет-магазинами. Якщо на відповідному сайті за замовчуванням немає можливості перемкнутися на українську мову – варто звернутись у підтримку за номером телефона і повідомити про вимогу щодо обслуговування.

Якщо вони відмовляються це робити, то найпростіше – це поскаржитись до уповноваженого з питань захисту української мови – Тараса Креміня. Про це в ефірі 24 каналу розповів громадський активіст Святослав Літинський.

До теми Треба мати сміливість вивчити 50 слів українською, – Кремінь про сферу обслуговування

На відповідному сайті є онлайн-форма, де можна написати, у якому магазині людину не обслуговували українською мовою і з 16 січня вони будуть розглядати такі скарги, зазначив Літинський. За його словами, інтернет-магазин попросять виправити недолік за місяць.

Якщо вони не виправлять це і будуть продовжувати відмовляти в обслуговуванні українською, тоді на них буде накладений штраф від 3 до 7 тисяч гривень,

– сказав громадський активіст.

У звичайному магазині, за словами Святослава Літинського – аналогічно. Водночас 95% продавців зможуть перейти на українську мову на проханням, вважає активіст.

Проте якщо вони принципово відмовляються, то вони порушують закон – після цього так само можна з доказами звертатись до уповноваженого, сказав Літинський.

Штучно нав'язана проблема

В Україні люди вивчають українську мову як предмет у школі, тому, якщо до них нею звертатися в обслуговуванні – не буде ніяких проблем, вважає громадський активіст.

"Питання розколювання штучно нав'язане політиками. Якщо покупець звертається з проханням обслуговувати його російською, румунською чи угорською і продавець знає цю мову – закон чітко каже, що вони можуть обслуговуватись будь-якою іншою мовою", – сказав Літинський.

Проте він наголосив, що за замовчуванням в Україні не можна відмовити громадянину в обслуговуванні українською.

Зверніть увагу! З 16 січня в Україні сфера обслуговування повинна перейти на державну мову. Насамперед це стосуватиметься сфер торгівлі, закладів культури, освіти тощо.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу