За результатами свіжого опитування, більше половини українців підтримують перехід сфери обслуговування на українську мову. Водночас для майже 60% жителів України це питання не є принциповим.

Найбільш принципові у цьому плані жителі Західної України та сільської місцевості, а також молодь, свідчать результати опитування. Тим часом Найбільше порушень мовного закону зафіксували у Києві: перші підсумки Перехід на українську мову: що думають українці Кожен другий українець (51%) підтримує перехід сфери обслуговування на українську мову, тоді як протилежної точки зору дотримується кожен п’ятий (20%) опитаний. Для чверті жителів країни (26%) це нововведення байдуже, 1% – вперше про це чують, а 2% – не визначилися. Тим часом лише для 3% українців не важливо, якою мовою до них звертатиметься персонал. У східних областях більше тих, хто не підтримує перехід сфери обслуговування на українську мову, а в південних – тих, кому це байдуже. На практиці бажання обслуговуватися українською мовою висловили більш як половина українців (52%), тоді як не хочуть обслуговуватися українською мовою 15% жителів країни. Для третини опитаних (31%) це байдуже, а 2% – не визначилися. Результати опитування про перехід на українську мову Що відомо про дослідження? Опитування проводили з 20 січня до 1 лютого 2021 року. Учасники: 1802 респондентів, старших 18 років. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей і Криму). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%. Останні мовні скандали в Україні Агресивна працівниця "Укрпошти" у Кривому Розі У Кривому Розі на Дніпропетровщині співробітниця "Укрпошти" відмовилася обслуговувати клієнта українською. Ба більше, жінка на робочому місці перебувала без маски і викликала поліцію, аби вони вивели клієнта з камерою. Протягом усього конфлікту, зафіксованого на відео, працівниця "Укрпошти" говорила виключно російською. І на її переконання, мала право це робити. Тіктокерка, якій "вср*лася ваша мова" У своєму відео блогерка з ніком maybe_lizaaaaa у грубій формі заявила, що не любить українську мову. Тіктокерка наголосила, що її дуже дратує українська, особливо її звучання. Зрештою 15-річна дівчину почали засуджувати і масово відписуватися з її сторінки. Окрім того, вона опинилася у базі "Миротворця". Скандал з баристою у Дніпрі Бариста місцевого кафе на замовлення клієнтки українською відповіла, що "не знає, що таке тістечко", "Дніпро – "руське" місто", а вона "краще вивчить французьку, ніж українську".

Відвідувачка кафе зафіксувала розмову на відео та опублікувала допис у соцмережах. Після хвилі обурень у соцмережах, дівчину зрештою звільнили. Нагадаємо. З 16 січня 2021 року усі працівники сфери послуг повинні звертатися до клієнтів українською мовою. Можна використовувати й іншу мову, якщо про це попросить сам відвідувач. За невиконання закону передбачені штрафи – 5 100 – 6 800 гривень.

Що робити, якщо вас не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу