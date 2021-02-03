Обслуговування українською в кафе: скільки людей не підтримують рішення

Нещодавно сфера обслуговування в Україні повністю перейшла на українську мову. Однак таке рішення підтримують не всі українці.

Джерело: КМІС

Лише 61,7% населення вподобали закон про українську мову у сфері обслуговування.

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Як населення ставиться до української мови в обслуговуванні

Найбільше підтримують такий закон мешканці західних та центральних областей – 79,4% та 66,2% відповідно. До речі, проти української у сфері обслуговування виступають 18,5% населення Заходу України та 29,7% – сходу.

Найбільше противників нового закону є сході (55,8%) та півдні (46,2%).

На Донбасі 59,5% людей підтримують закон про мову, а 32,1% – проти.

Якою мовою спілкуються українці вдома:

українською мовою – 82,7% населення;

російською – 40,3%;

суржиком – 58,2%;

залежно від обставин – 69,3%.

Що відомо про українську мову у сфері обслуговування З 16 січня 2021 року усі надавачі послуг повинні звертатися до клієнтів українською мовою. Переходити на іншу мову можна лише тоді, коли цього вимагає сам клієнт. Ті, хто не дотримуватимуться закону про мову, спочатку отримають попередження, а у разі повторного порушення – штраф у розмірі 5 100 – 6 800 гривень.

Зверніть увагу! Опитування населення Київський міжнародний інститут соціології проводив впродовж 27 січня – 1 лютого. Загалом опитали 1205 респонден

тів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім тимчасово окупованого Криму) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.