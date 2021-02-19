Обслуговування людей з інвалідністю позачергово: Рада попередньо підтримала ініціативу

Верховна Рада планує дозволити обслуговувати людей з інвалідністю позачергово. Відповідний законопроєкт підтримали "за основу".

За ініціативу №4113 проголосував 331 нардеп.

Важливо Соцзахист людей з інвалідністю: президент просить Раду позачергово розглянути правку до закону

Що передбачає законопроєкт

Людям з інвалідністю хочуть надати право на позачергове обслуговування у будь-яких касах, на підприємствах, в установах і організаціях, які надають будь-які послуги населенню.

Також планують позачергово пропускати через кордон людей з інвалідністю, які їдуть на лікування, а також тих, хто їх супроводжує, але не більше двох. Також це стосується перетину пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території і виїзду, однак не більше, ніж 1 раз на тиждень в одну сторону.

При цьому у транспорті, яким вони їдуть, не повинно бути інших людей.

Напередодні президент Володимир Зеленський звернувся до глави Верховної Ради Дмитра Разумкова, попросивши виправити юридичну колізію у законі про соціальний захист людей з інвалідністю. Одне його положення не відповідає Конституції, бо передбачає, що закон набуває чинності до офіційної публікації.