Обслуговування людей з інвалідністю позачергово: Рада попередньо підтримала ініціативу
Верховна Рада планує дозволити обслуговувати людей з інвалідністю позачергово. Відповідний законопроєкт підтримали "за основу".
Джерело:24 канал
За ініціативу №4113 проголосував 331 нардеп.
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Що передбачає законопроєкт
- Людям з інвалідністю хочуть надати право на позачергове обслуговування у будь-яких касах, на підприємствах, в установах і організаціях, які надають будь-які послуги населенню.
- Також планують позачергово пропускати через кордон людей з інвалідністю, які їдуть на лікування, а також тих, хто їх супроводжує, але не більше двох. Також це стосується перетину пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території і виїзду, однак не більше, ніж 1 раз на тиждень в одну сторону.
- При цьому у транспорті, яким вони їдуть, не повинно бути інших людей.
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