Обшуки та затримання у Криму: Україна підніме це питання в ООН

Джерело:МЗС України
Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест через незаконні обшуки та затримання кримських татар. Україна 23 лютого винесе це питання на розгляд сесії Генасамблеї ООН.
Росія зобов’язана добросовісно виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання. Країна-агресор повинна покласти край політичним репресіям проти населення тимчасово окупованих територій.
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У ніч на 17 лютого відбулися обшуки у будинках кримчан Абдулборі Махамадамінова, Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Ібрагімова Ернеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова і Яшара Шихаметова.
Серед згаданих осіб є активісти "Кримської солідарності" та проєкту для дітей політв’язнів "Кримське дитинство", що чітко вказує на політично мотивований характер дій окупаційної влади півострова.
Ці дії в черговий раз свідчать про повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, своїх зобов’язань як держави-окупанта. Про готовність до використання незаконних силових методів для придушення політичного і релігійного інакомислення та блокування правозахисної діяльності на тимчасово окупованій українській території,
– наголосила заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.
Міністерство закордонних справ закликав міжнародних партнерів надати належну оцінку незаконним діям Росії в тимчасово окупованому Криму.