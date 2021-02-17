Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест через незаконні обшуки та затримання кримських татар. Україна 23 лютого винесе це питання на розгляд сесії Генасамблеї ООН.

Росія зобов’язана добросовісно виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання. Країна-агресор повинна покласти край політичним репресіям проти населення тимчасово окупованих територій.

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У Криму провели обшуки

У ніч на 17 лютого відбулися обшуки у будинках кримчан Абдулборі Махамадамінова, Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Ібрагімова Ернеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова і Яшара Шихаметова.

Серед згаданих осіб є активісти "Кримської солідарності" та проєкту для дітей політв’язнів "Кримське дитинство", що чітко вказує на політично мотивований характер дій окупаційної влади півострова.

Ці дії в черговий раз свідчать про повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, своїх зобов’язань як держави-окупанта. Про готовність до використання незаконних силових методів для придушення політичного і релігійного інакомислення та блокування правозахисної діяльності на тимчасово окупованій українській території,

– наголосила заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

Міністерство закордонних справ закликав міжнародних партнерів надати належну оцінку незаконним діям Росії в тимчасово окупованому Криму.

Зверніть увагу! У 2020 році в Криму також пройшла хвиля обшуків у будинках кримських татар. Вони стартували о 4 ранку в 7 будинках одночасно. Тоді затримали 6 кримсько-татарських активістів.

Окупація Криму Росією: коротко