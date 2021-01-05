У вересні 2019 року Україна в межах обміну полоненими віддала Росії бойовика Володимира Цемаха. Це могло серйозно розсварити нашу державу з Нідерландами, адже Цемах – важливий свідок у справі MH17. Та тепер у Нідерландах запевнили, що зла за цю історію не тримають.

Нідерланди з самого початку не були раді такому кроку від української влади. Про це заявив посол держави в Україні Єннес де Мол в інтерв'ю виданню "УНІАН".

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Ви знаєте, я мав можливість з вашим президентом про це поговорити, був контакт між нашим прем'єром і вашим президентом. Звичайно, ми не були раді, як і сама Україна,

– пригадав дипломат.

Втім, він відверто зізнався, що розуміє важливість звільнення українців з полону, а тоді існував певний конфлікт між справою MH17 і необхідністю обміну полоненими.

"Ми прекрасно розуміємо, як важливо було повернути українців, але ми не були раді. Ми про це говорили, і сподіваємося, що таке не повториться", – заявив Єннес де Мол.

Крім того, він розповів про ще одного бойовика, що проходить у справі MH17 – Ігоря Гіркіна, а точніше його інтерв'ю Дмитру Гордону. За словами посла, було певним шоком побачити інтерв'ю зі злочинцем такого рівня.

Звичайно, у Нідерландах теж дивилися це інтерв'ю, були великі дискусії: чи прийнятно, чи пристойно таке взагалі? Та, зрештою, я радий – усі могли побачити своїми очима, що це за людина, що за люди там воюють,

– резюмував посол.

Коротко про Володимира Цемаха: