У Нідерландах розповіли, чи образились на Україну за видачу Росії Цемаха
У вересні 2019 року Україна в межах обміну полоненими віддала Росії бойовика Володимира Цемаха. Це могло серйозно розсварити нашу державу з Нідерландами, адже Цемах – важливий свідок у справі MH17. Та тепер у Нідерландах запевнили, що зла за цю історію не тримають.
Нідерланди з самого початку не були раді такому кроку від української влади. Про це заявив посол держави в Україні Єннес де Мол в інтерв'ю виданню "УНІАН".
Цікаво Вбивство Цемаха – це питання часу, – експерт
Ви знаєте, я мав можливість з вашим президентом про це поговорити, був контакт між нашим прем'єром і вашим президентом. Звичайно, ми не були раді, як і сама Україна,
– пригадав дипломат.
Втім, він відверто зізнався, що розуміє важливість звільнення українців з полону, а тоді існував певний конфлікт між справою MH17 і необхідністю обміну полоненими.
"Ми прекрасно розуміємо, як важливо було повернути українців, але ми не були раді. Ми про це говорили, і сподіваємося, що таке не повториться", – заявив Єннес де Мол.
Крім того, він розповів про ще одного бойовика, що проходить у справі MH17 – Ігоря Гіркіна, а точніше його інтерв'ю Дмитру Гордону. За словами посла, було певним шоком побачити інтерв'ю зі злочинцем такого рівня.
Звичайно, у Нідерландах теж дивилися це інтерв'ю, були великі дискусії: чи прийнятно, чи пристойно таке взагалі? Та, зрештою, я радий – усі могли побачити своїми очима, що це за людина, що за люди там воюють,
– резюмував посол.
Коротко про Володимира Цемаха:
- Це проросійський бойовик, якого на початку 2019 року українська контррозвідка спільно з СБУ вивели з тимчасово окупованої території.
- Згодом у мережі помітили цікаве відео ще 2014 року, де той самий Володимир Цемах зізнається, що ховав "Бук", з якого збили MH17.
- У цей час Нідерланди саме готували судову справу по збиттю літака, тож вдалій роботі українських спецслужб дуже зраділи.
- Та одночасно Цемаха хотіла й Росія – найімовірніше, щоб мовчав. У вересні 2019 року відбувся обмін полоненими, у межах якого бойовик повернувся в Росію.
- Україна змогла звільнити понад 30 своїх громадян, та низка експертів переконані: Росія пішла на цей обмін через одну-єдину людину.
Поділитися новиною