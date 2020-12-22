Печерський районний суд Києва у вівторок, 22 грудня, не розглядатиме питання щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу. Його судять у справі щодо організації насильницьких злочинів на Майдані у 2014 році.

Про це коментарях до свого допису на фейсбуці повідомили у громадській організації "Адвокатська дорадча група". Це об'єднання адвокатів (здебільшого родичів Героїв Небесної Сотні), яке займається справами Майдану.

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Сьогодні, 22 грудня, розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу не відбудеться через те, що Київський апеляційний суд не повернув матеріали справи після розгляду клопотання адвокатів експрезидента-втікача щодо зміни підсудності.

Хоча напередодні апеляційний суд відмовився задовольняти ці клопотання.

Що передувало Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами злочинів та умисних вбивств на Майдані у 2014 році.

Це рішення давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори хотіли звертатися до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Увага! 16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента-втікача Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

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