Обрання запобіжного заходу Януковичу вкотре перенесли: деталі
Печерський районний суд Києва у вівторок, 22 грудня, не розглядатиме питання щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу. Його судять у справі щодо організації насильницьких злочинів на Майдані у 2014 році.
Про це коментарях до свого допису на фейсбуці повідомили у громадській організації "Адвокатська дорадча група". Це об'єднання адвокатів (здебільшого родичів Героїв Небесної Сотні), яке займається справами Майдану.
Що було раніше Обрання Януковичу запобіжного заходу за справою Майдану знову перенесли: адвокати не з'явилися
Суд у справі Януковича перенесли: що відомо
Сьогодні, 22 грудня, розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу не відбудеться через те, що Київський апеляційний суд не повернув матеріали справи після розгляду клопотання адвокатів експрезидента-втікача щодо зміни підсудності.
Хоча напередодні апеляційний суд відмовився задовольняти ці клопотання.
Це рішення давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори хотіли звертатися до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
Справи Віктора Януковича: головне
- Фактично щодо Януковича є 2 ключові справи. Одна з них стосується зовнішньої політики й державної зради, а інша – узурпації влади всередині держави.
- Державна зрада Віктора Януковича стосувалася його заклику до президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну. За це він отримав вирок у вигляді 13 років за ґратами.
- У другій справі мовиться про узурпацію влади з боку президента-втікача та його оточення. Зокрема, щодо побиття й убивств протестувальників під час Революції Гідності.
- 12 травня Печерський райсуд ухвалив рішення про заочний арешт Януковича у справі про розстріли на Майдані. Попри це, 16 листопада Апеляційний суд його скасував.
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