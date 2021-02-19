Доброчесних марсіан не знайшли, – Малюська про відбір до комісії з обрання голови НАБУ

Кабмін підтримав законопроєкт, який передбачає звільнення голови НАБУ Артема Ситника. Там вже заговорили про обрання нового директова відомства. Запевнили, що представників конкурсної комісії відбиратимуть ретельно, однак доброчесних марсіан не знайшли.

Про це сказав міністр юстицій Денис Малюська в ефірі програми "Перехресний допит". Він зауважив, що доброчесні марсіани були б найкращими представниками конкурсної комісії.

Цікаво Звільнення Ситника: з'явився текст законопроєкту

"Нам потрібен хтось не корумпований та незалежний, щоб він формував склад комісії з відбору. В ідеалі це були б, безумовно, якісь доброчесні марсіани", – сказав міністр.

Він додав, що у такому разі не було б конфлікту інтересів, а також в них не буде зацікавленості в своєму директорі НАБУ.

Вони могли б рентгеном проаналізувати наміри усіх кандидатів і спрогнозувати їх подальшу поведінку. На жаль, марсіан ми не знайшли, тому довелось шукати через органи влади,

– наголосив Малюська.

Представників міжнародної спільноти вже запросили

Як зазначив міністр, Артем Ситник був обраний комісією, в яку не входив жоден представник міжнародних організацій донорів, але конкурс був достатньо прозорим і ефективним.

Ми робимо крок вперед. На відміну від цих ретроградів, які не допускали міжнародників до участі в конкурсі, ми одразу ж запропонували їм формувати третину комісії,

– зауважив Малюська.

Запевнив, що інші 2 третини комісії також будуть гідними.

"Це не означає, що це будуть старі корумповані українські еліти. Там теж мають бути прозорі зрозумілі люди з гарною репутацією. Можуть бути й іноземні експерти, чому б і ні?", – підсумував міністр.

Деталі процедури відбору

За словами Малюськи, процедура відбору точно буде змінена до її прийняття. Існує 2 великих обмеження:

президент не може брати участь в відборі – це рішення Конституційного Суду;

парламент не може брати участь – теж є відповідне рішення.

Звільнення Ситника: коротко