В Україні знову заговорили про повернення обов’язкового техогляду, який скасували ще у 2012 році, через корупційну складову. Зараз у Кабміні планують повністю повернути техогляд вже у 2022 році.

Експерти кажуть, повернути техогляд можна, але не в тому вигляді, як раніше, коли водіям доводилося стояти у довгих чергах та заносити хабарі.

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Техогляд може повернутися вже у 2022 році

Техогляд в Україні скасували ще у 2012 році. Зараз він є обов’язковим лише для комерційного транспорту. Але у Кабміні кажуть, що повернення обов’язкового техогляду для всіх авто – це одна з умов угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Владислав Криклій, міністр інфраструктури, зазначив, що це одна з основних вимог у наших імплементаційних документах по ЄС. Це майже 20% від наших зобов'язань у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС. Про це він сказав у інтерв’ю "РБК-Україна".

Дотримання транспортних технічних вимог і контролю є важливими. Але це має бути лагідно, щоби не викликати негативну реакцію і спротиву населення. Тому що багато хто згадує Державтоінспекцію, коли там були суцільні черги і за якусь гривню все це продавалося. Так не має бути. Ми маємо отримати контроль і доступ до інформації щодо технічно-екологічного стану транспортних засобів. Мені подобається, як це працює в Європі. За результатами технічного огляду ви навіть отримуєте відео, на якому інженер-лаборант перевіряє всі показники і називає зауваження,

– зазначив Криклій.

Він додав, що для цього потрібно ухвалити відповідний законопроєкт, який розробило міністерство. Попередньо, у документі йдеться про запровадження цієї ініціативи від 2022 року.

Що пропонується у законопроєкті

У законопроєкті пропонується зобов’язати:

Легковики й вантажівки з масою до 3,5 тонн проходити першу перевірку через 4 роки з моменту реєстрації, а потім кожні два роки.

Транспорті засоби, призначені для перевезення пасажирів із кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять з місцем водія включно, що використовуються як таксі, проходити перевірку через один рік від дати першої реєстрації транспортного засобу, потім щорічно

Мотоцикли з двигуном об’ємом більше ніж 125 кубічних сантиметрів, повинні будуть проходити перевірку кожні 2 роки.

Автобуси, мікроавтобуси та спеціалізовані транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі, як і раніше повинні будуть проходити техогляд через кожні пів року. Вантажівки й напівпричепи з вагою понад 3,5 тони – щорічно.

Таксі проходити огляд щорічно.

Перевірці не будуть підлягати транспортні засоби з конструкційною швидкістю не більше 25 кілометрів на годину; транспортні засоби, які використовуються на спортивних змаганнях, транспортні засоби, на які поширюється дипломатична недоторканність; транспортні засоби з об’ємом двигуна, що не перевищує 125 кубічних сантиметрів; технічні транспортні засоби для агропромислового комплексу.

У разі, якщо водій порушить буде керувати транспортом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов, йому доведеться заплатити штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 гривень).

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Що кажуть експерти про повернення техогляду

Олександр Кудрявцев, адвокат, керуючий АБ "Олександра Кудрявцева", нагадав, що технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану ключових вузлів автомобіля. І, на його думку, обов'язковий техогляд змусить водіїв бути більш дисциплінованими та відповідальніше ставитися до технічного стану свого автомобіля. Як наслідок поменшає кількість ДТП, які стаються через несправність автівки.

Мінус полягає в тому, що автомобілістам доведеться витрачати зайвий час та гроші, бо навряд чи процедура буде безкоштовною. Також не виключається елемент корупції, бо знайдуться такі, хто захоче, щоб все було швидше і щоб на неналежний стан автомобіля затулили очі. Також я не виключаю зловживань з боку контролерів, які будуть навмисно пригальмовувати видачу позитивного висновку по машині, а видаватимуть його тільки за неправомірну винагороду. Водіям треба готуватися до збільшення фінансових витрат,

– каже Кудрявцев.

Максим Іванцов, операційний директор сервісу з підбору авто CarFinder, зазначив, що, на його думку, треба повернути техогляд, але в жодному разі не в тому вигляді, яким він був, коли його скасували.

Він додав, що ідеальним варіантом була б наступна комбінація:

Проста та прозора за своєю суттю та змістом процедура. На зразок тієї, яка зараз є для переоформлення авто.

Контроль за її дотриманням з боку поліції/сервісних центрів МВС (щоб унеможливити схеми, коли просто купується талон про техогляд, а сам техогляд по факту не проводиться).

Розумна градація перевірок, виходячи з віку авто та його екологічного стандарту: наприклад, ексєвробляхи перевіряти щорічно і по ширшому протоколу, ніж нові (до 3-х років віком) авто, придбані в офіційних дилерів.

Окремо треба ввести посилену і більш вимогливу програму перевірок для авто, що вже побували у ДТП. Такий комплекс заходів дозволить розв'язувати основні проблеми: як зробити процедуру техогляду ефективною, так і викликати довіру до неї серед громадян,

– говорить Іванцов.

Вадим Володарський, керівник Адвокатського бюро "Вадима Володарського", вважає, що впровадження обов'язкового техогляду приватного транспорту не відіб'ється позитивно на аварійності. За статистикою, ДТП з технічних причин складають мізерний відсоток серед усіх аварій, що стаються на українських дорогах, це близько 1% у загальному масиві. При цьому необхідно розуміти, що сюди входить все: якщо ДТП сталася через колесо, що луснуло під час руху – це теж потрапляє до статистики як ДТП з технічних причин. Тобто, серед таких аварій значна частка – це ті, які сталися внаслідок якоїсь несправності, що виникла раптово під час поїздки. Звичайно, відвернути їх ніяких техогляд не зможе.

З іншого боку, зараз технічний контроль є обов'язковим для вантажного та комерційного транспорту. Проте, ми часто бачимо і вантажівки, і автобуси у жахливому навіть просто на вигляд стані. І вони експлуатуються. Або власники просто не проходять цей техконтроль, або роблять це корупційним шляхом.Ми усі пам'ятаємо, наскільки корупційною була ця сфера до скасування техогляду. Власне, це, в основному, й послугувало причиною такого скасування,

– пояснив Володарський.

Він додав, що у разі впровадження техогляду приватного транспорту це лише поверне корупцію та ніяким чином не вплине на безпеку руху.