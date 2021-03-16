У вересні 1939 року німці вперше атакували Брестську фортецю. На її захист стали кілька тисяч поляків, українців та білорусів. До падіння твердині доклалися й солдати Радянської Армії.

Засвідчили свою дружбу з Вермахтом урочистим маршем. Про оборону Бреста – читайте далі.

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Російська пропаганда щодо оборони Бреста

Один з улюблених епізодів Другої світової війни для радянської, а тепер російської пропаганди – оборона Бреста в 1941 році. Цілих 29 днів червоноармійці в меншості відчайдушно захищали фортецю – розповідає нам радянська міфологія.



Фортеця в Бресті / Фото Toursoyuz.by

Майже 2 тисячі солдатів загинули й ще 7 тисяч потрапили в німецький полон. Половину з них гітлерівці потім стратили.

Росія відверто спекулює згадками про цю трагічну подію. Про неї штампують пафосні фільми, пишуть книги й зі сльозами на очах згадують під час парадів на "День победы".

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Однак мовчать у Кремлі про те, як у 1939 році, тобто за 2 роки до того Радянська армія допомагала військам Вермахту штурмувати Брестську цитадель. Про відрізок Другої світової з 1939 по 1941 росіяни згадувати не люблять, щоби не пояснювати факт співпраці Сталіна з Гітлером.

Довідка. Зараз Брест – це Білорусь. Місто із населенням 400 тисяч, розташоване на південному заході країни. Але на порозі Другої Світової війни Брест входило до складу Польщі.

Фортеця в Бресті

Саму фортецю закінчили будувати в XIX столітті. Тоді місто перебувало в руках росіян і твердиня мала бути головним бастіоном імперської влади в разі спалаху польських патріотичних повстань.

Цікаво, що в Бресті до середини вересня 1939 року в ув'язненні перебував і очільник Організації українських націоналістів Степан Бандера.

На той час вона була оснащена за останнім словом техніки й належала до фортець першого розряду. Могла вмістити 12-тисячний гарнізон.



Старий план фортеці / Фото Wikiway

Навколо укріплень були вириті рови, наповнені водою із річки Мухавець. На озброєнні – потужна артилерія. Перша Світова помилувала Брестську фортецю. Бойові дії не зачепили її. Оборонні мури Бреста, як і саме місто, перейшли в руки Речі Посполитої.



Як виглядала фортеця / Solnechny.by

Початок війни та захоплення Бресту

Першого вересня 1939 року Німеччина вдерлася на територію Польщі. Уже через 3 дні поляки почали евакуйовувати державні установи з Варшави. Танкові ударні групи Вермахту успішно реалізували бліцкриг.

Гайнц Гудеріан отримав наказ захопити Брест – одну із точок на карті Польщі на кордоні з Радянським союзом. Але чесно кажучи, від такої задачі був не в захваті, розуміючи, що стара цитадель у місті може бути проблемною ціллю й не виконуючи ніякої стратегічної ролі

Опір війська польського вигасав. Брест був фактично на задвірках. Разом із тим наказ є наказ і на штурм фортеці Гудеріан вислав 5 тисяч солдатів із 47-тисячного корпусу.

З військової точки зору захищати фортецю було недоцільно. Оскільки її спокійно обходили німецькі армії з двох боків. Єдине, про що думали польські офіцери – це затягнути час,

– пояснив кандидат історичних наук Руслан Сіромський.

Поляки до останнього сподівалися на союзників, чекали що Великобританія та Франція, які оголосили війну Німеччині, вдарять по німцях і трохи розвантажать наступ на польські позиції.

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Окрім того, Брест став проміжним пунктом під час евакуації золотовалютного запасу Польщі. Однак після того, як Вермахт прорвав оборону на річці Нарва і форсував Західний Буг, стало зрозумілим, що наступною точкою нападу буде Брест.

Тож поляки поспіхом транспортували золото на територію сучасної Івано-Франківської області. Орудувати обороною фортеці залишили генерала у відставці Костянтина Плісовського. За різними підрахунками, під його рукою перебувало від 2,5 до 4 тисяч солдатів.



Костянтин Плісовський / Was.imgix

Гарнізон складався здебільшого з резервістів-призовників, яких ще не встигли добре вишколити. Чимало з них були вихідцями з Поліського воєводства. Від 30 до 50% захисників Бреста були українцями й білорусами.



Гарнізон фортеці / Фото Twierdza

Німці підійшли впритул до Бреста 13 вересня. Головна сила німецького генерала Вільгельма Гудеріана – танки. Вони, звісно, не призначені для штурму бастіонів, але він планував захопити укріплення, поєднуючи тиск своїх панцерних монстрів, піхоти й можливості артилерії на вузьких ділянках.



Танк у воротах / Фото Was.imgix

Сили німців у танках і в піхоті переважали вдвічі. В артилерії – в 16 разів. Та попри плачевне становище, генерал Плісовський зумів дуже грамотно підготуватися й побудувати оборону.

Він розумів, що не може забезпечити захист усього комплексу укріплень, тож зосередився лише на цитаделі. Підходи до неї поляки замінували. По периметру встановили опорні пункти – укриття, де зосередили гармати й кулеметні гнізда.

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Стареньким танкам знайшли оригінальне застосування – їх просто вкопали в землю перед брамами, які вели до цитаделі. Перетворивши техніку, яка віджила своє, на заваду для німців.

У штурмі Брестської фортеці, окрім піхоти й танків, брали участь літаки Люфтваффе. Брест німці почали поливати з неба вогнем ще другого вересня. Під час цього бомбування зруйнували й так званий Білий палац.

Втрати під час оборони

За 4 дні загинуло половину оборонців фортеці. Сам генерал Плісовський теж отримав осколкове поранення в спину. Але й нападники були приголомшені своїми втратами в кілька сотень людей. І це на самому початку війни.



Втрати серед поляків / Фото Was.imgix

Полякам вдалося відбити 7 атак. На той час більша частина Другої Речі Посполитої була окупована. Столицю оточили. Тож гітлерівський генерал був впевнений, що моральний дух захисників фортеці давно зламаний, проте він помилився.

Відчайдухи капітана Радзішевського

Однак у ніч на 17 вересня стало очевидним, що боронити твердиню немає сенсу. Генерал Плісовський дав своїм людям наказ відступати.

Але у форті номер 5 залишилися кілька десятків відчайдухів під керівництвом капітана Вацлава Радзішевського – досвідченого вояка, учасника радянсько-польської війни 1919 – 1921 років та кавалера найбільшої військової нагороди Польщі Virtuti Militari.



Вацлав Радзішевський / Фото Blogpost

Напад Радянського союзу

Водночас до Бреста підбиралася ще одна загроза. 17 вересня на Польщу напав Радянський Союз, який уже не приховував своїх намірів щодо військової інвазії. Послові Гжибовському в Москві вручили ноту радянського уряду.

У ній мовилося про те, що польська держава і її уряд фактично перестали існувати. Тим самим припинили свої дії договори, укладені між Польщею і СРСР.

Парад нацистсько-радянської дружби

Тож 22 вересня до Бреста увійшла 29-та танкова бригада під керівництвом Семена Кривошеїна. Гудеріан урочисто передав місто в руки радянського комбрига.

Гудеріан урочисто передав місто в руки радянського комбрига. Два тоталітарних режими з різними назвами та однаковими обличчями радо браталися, тиснули одне одному руки і влаштували гучний парад нацистсько-радянської дружби, від якого досі намагається відхреститися Москва.

з різними назвами та однаковими обличчями радо браталися, тиснули одне одному руки і від якого досі намагається відхреститися Москва. Полякам вистачало мужності, уже не маючи шансів на допомогу, продовжувати безсенсовний бій, адже вони були оточені німецькими окупантами з одного боку, радянськими – з іншого.

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