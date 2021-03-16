Спільний парад Вермахту та Червоної Армії: чим насправді закінчилось падіння твердині в Бресті
У вересні 1939 року німці вперше атакували Брестську фортецю. На її захист стали кілька тисяч поляків, українців та білорусів. До падіння твердині доклалися й солдати Радянської Армії.
Джерело:"Конфлікти" на 24 каналі
Засвідчили свою дружбу з Вермахтом урочистим маршем. Про оборону Бреста – читайте далі.
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Російська пропаганда щодо оборони Бреста
Один з улюблених епізодів Другої світової війни для радянської, а тепер російської пропаганди – оборона Бреста в 1941 році. Цілих 29 днів червоноармійці в меншості відчайдушно захищали фортецю – розповідає нам радянська міфологія.
Фортеця в Бресті / Фото Toursoyuz.by
Майже 2 тисячі солдатів загинули й ще 7 тисяч потрапили в німецький полон. Половину з них гітлерівці потім стратили.
Росія відверто спекулює згадками про цю трагічну подію. Про неї штампують пафосні фільми, пишуть книги й зі сльозами на очах згадують під час парадів на "День победы".
Дивіться повністю відео програми "Конфлікти" на 24 каналі:
Однак мовчать у Кремлі про те, як у 1939 році, тобто за 2 роки до того Радянська армія допомагала військам Вермахту штурмувати Брестську цитадель. Про відрізок Другої світової з 1939 по 1941 росіяни згадувати не люблять, щоби не пояснювати факт співпраці Сталіна з Гітлером.
Фортеця в Бресті
Саму фортецю закінчили будувати в XIX столітті. Тоді місто перебувало в руках росіян і твердиня мала бути головним бастіоном імперської влади в разі спалаху польських патріотичних повстань.
На той час вона була оснащена за останнім словом техніки й належала до фортець першого розряду. Могла вмістити 12-тисячний гарнізон.
Старий план фортеці / Фото Wikiway
Навколо укріплень були вириті рови, наповнені водою із річки Мухавець. На озброєнні – потужна артилерія. Перша Світова помилувала Брестську фортецю. Бойові дії не зачепили її. Оборонні мури Бреста, як і саме місто, перейшли в руки Речі Посполитої.
Як виглядала фортеця / Solnechny.by
Початок війни та захоплення Бресту
Першого вересня 1939 року Німеччина вдерлася на територію Польщі. Уже через 3 дні поляки почали евакуйовувати державні установи з Варшави. Танкові ударні групи Вермахту успішно реалізували бліцкриг.
Гайнц Гудеріан отримав наказ захопити Брест – одну із точок на карті Польщі на кордоні з Радянським союзом. Але чесно кажучи, від такої задачі був не в захваті, розуміючи, що стара цитадель у місті може бути проблемною ціллю й не виконуючи ніякої стратегічної ролі
Опір війська польського вигасав. Брест був фактично на задвірках. Разом із тим наказ є наказ і на штурм фортеці Гудеріан вислав 5 тисяч солдатів із 47-тисячного корпусу.
З військової точки зору захищати фортецю було недоцільно. Оскільки її спокійно обходили німецькі армії з двох боків. Єдине, про що думали польські офіцери – це затягнути час,
– пояснив кандидат історичних наук Руслан Сіромський.
Поляки до останнього сподівалися на союзників, чекали що Великобританія та Франція, які оголосили війну Німеччині, вдарять по німцях і трохи розвантажать наступ на польські позиції.
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Окрім того, Брест став проміжним пунктом під час евакуації золотовалютного запасу Польщі. Однак після того, як Вермахт прорвав оборону на річці Нарва і форсував Західний Буг, стало зрозумілим, що наступною точкою нападу буде Брест.
Тож поляки поспіхом транспортували золото на територію сучасної Івано-Франківської області. Орудувати обороною фортеці залишили генерала у відставці Костянтина Плісовського. За різними підрахунками, під його рукою перебувало від 2,5 до 4 тисяч солдатів.
Костянтин Плісовський / Was.imgix
Гарнізон складався здебільшого з резервістів-призовників, яких ще не встигли добре вишколити. Чимало з них були вихідцями з Поліського воєводства. Від 30 до 50% захисників Бреста були українцями й білорусами.
Гарнізон фортеці / Фото Twierdza
Німці підійшли впритул до Бреста 13 вересня. Головна сила німецького генерала Вільгельма Гудеріана – танки. Вони, звісно, не призначені для штурму бастіонів, але він планував захопити укріплення, поєднуючи тиск своїх панцерних монстрів, піхоти й можливості артилерії на вузьких ділянках.
Танк у воротах / Фото Was.imgix
Сили німців у танках і в піхоті переважали вдвічі. В артилерії – в 16 разів. Та попри плачевне становище, генерал Плісовський зумів дуже грамотно підготуватися й побудувати оборону.
Він розумів, що не може забезпечити захист усього комплексу укріплень, тож зосередився лише на цитаделі. Підходи до неї поляки замінували. По периметру встановили опорні пункти – укриття, де зосередили гармати й кулеметні гнізда.
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Стареньким танкам знайшли оригінальне застосування – їх просто вкопали в землю перед брамами, які вели до цитаделі. Перетворивши техніку, яка віджила своє, на заваду для німців.
У штурмі Брестської фортеці, окрім піхоти й танків, брали участь літаки Люфтваффе. Брест німці почали поливати з неба вогнем ще другого вересня. Під час цього бомбування зруйнували й так званий Білий палац.
Втрати під час оборони
За 4 дні загинуло половину оборонців фортеці. Сам генерал Плісовський теж отримав осколкове поранення в спину. Але й нападники були приголомшені своїми втратами в кілька сотень людей. І це на самому початку війни.
Втрати серед поляків / Фото Was.imgix
Полякам вдалося відбити 7 атак. На той час більша частина Другої Речі Посполитої була окупована. Столицю оточили. Тож гітлерівський генерал був впевнений, що моральний дух захисників фортеці давно зламаний, проте він помилився.
Відчайдухи капітана Радзішевського
Однак у ніч на 17 вересня стало очевидним, що боронити твердиню немає сенсу. Генерал Плісовський дав своїм людям наказ відступати.
Але у форті номер 5 залишилися кілька десятків відчайдухів під керівництвом капітана Вацлава Радзішевського – досвідченого вояка, учасника радянсько-польської війни 1919 – 1921 років та кавалера найбільшої військової нагороди Польщі Virtuti Militari.
Вацлав Радзішевський / Фото Blogpost
Напад Радянського союзу
Водночас до Бреста підбиралася ще одна загроза. 17 вересня на Польщу напав Радянський Союз, який уже не приховував своїх намірів щодо військової інвазії. Послові Гжибовському в Москві вручили ноту радянського уряду.
У ній мовилося про те, що польська держава і її уряд фактично перестали існувати. Тим самим припинили свої дії договори, укладені між Польщею і СРСР.
Парад нацистсько-радянської дружби
- Тож 22 вересня до Бреста увійшла 29-та танкова бригада під керівництвом Семена Кривошеїна. Гудеріан урочисто передав місто в руки радянського комбрига.
- Два тоталітарних режими з різними назвами та однаковими обличчями радо браталися, тиснули одне одному руки і влаштували гучний парад нацистсько-радянської дружби, від якого досі намагається відхреститися Москва.
- Полякам вистачало мужності, уже не маючи шансів на допомогу, продовжувати безсенсовний бій, адже вони були оточені німецькими окупантами з одного боку, радянськими – з іншого.
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- До 26 вересня тривали жорстокі бої проти людей Радзішевського. Але й червоноармійцям довелося заплатити високу ціну за форт номер 5.
- У ніч на 27 вересня останні захисники покинули фортецю.
- Через 2 роки Вермахт знову штурмував Брестську фортецю. Упродовж місяця дії радянського командування погубили 5,5 тисяч людських життів.
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