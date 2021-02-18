Обмотала скотчем довкола голови: деталі знущання виховательки у садочку Луцька

Батьки вихованців луцького садочку переконані, що вихователька знущається з їхніх дітей. Сама працівниця закладу натомість переконує, що все це "наклеп".

Малюкам спершу не вірили

4-річний Микита розповідав мамі, що вихователька та її помічниця заклеювали дітям роти скотчем. Спершу батьки подумали, що хлопчик вигадує.

До теми Вихователька у луцькому дитсадку заклеїла малюкові рот скотчем, – ЗМІ

Потім я почала з нього витягувати, випитувати і він мені зізнався, що дійсно так було, тоді я почала бити на сполох,

– розповіла мама хлопчика Наталя.

Після обговорення у вайбері, інші батьки теж почали розпитувати своїх дітей. І ті підтвердили, що, коли вони не слухаються, то їх сварять вихователька та няня.

"Казав, що Віта Вікторівна, нянечка, замотувала навколо голови скотчем, а вони всі дивилися", – сказала мама іншого вихованця.

Дитина плакала, а всі сміялися

Тоді Яна, мама хлопця, про якого казали діти, почала допитувати свого 4-річного Даниїла. Наляканий малюк спершу не розповідав, а потім таки зізнався.

Показав, що навколо голови це клеїли, що він плакав, що його ставили в куток і що дітки сміялися з нього,

– розповіла жінка.

На обличчі хлопчика є почервоніння. Лікарка після огляду сказала, що це реакція, але на що – невідомо.

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Реакція працівників садочку

Вихователька з 30-річним стажем, переконує, що дитячі розповіді – наклеп.

"Нічого не моталося, ні навколо голови. Я взяла до рук скотч і кажу, що не шуміть, не кричіть", – заявила вихователька Олена.

У садочку не вірять, що їхні колеги могли таке зробити. Досі ні до виховательки, ні до її помічниці жодних претензій буцімто не було.

Зателефонувала мама, що така є неприємна ситуація, звичайно, що це занепокоїло. Моя думка, я навіть не допускаю, що таке могло бути,

– переконує завідувачка Валентина Віннік.

Проте і вихователька, і няня наступного дня після скандалу написали заяви на звільнення. Мовляв, психологічно постраждали і продовжувати працювати в цьому закладі не можуть. Проте в управлінні освіти все одно створили комісію. Запевняють, що жінка не буде працювати далі у виховних закладах, бо не хоче.

Батьки потерпілих дітей написати заяви до поліції.

Начальниця управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко заявила, що вихователька начебто просто хотіла налякати неслухняну дитину. Однак чиновниця переконувала, що працівницю звільнять.