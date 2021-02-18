Батьки вихованців луцького садочку переконані, що вихователька знущається з їхніх дітей. Сама працівниця закладу натомість переконує, що все це "наклеп".

Малюкам спершу не вірили

4-річний Микита розповідав мамі, що вихователька та її помічниця заклеювали дітям роти скотчем. Спершу батьки подумали, що хлопчик вигадує.

До теми Вихователька у луцькому дитсадку заклеїла малюкові рот скотчем, – ЗМІ

Потім я почала з нього витягувати, випитувати і він мені зізнався, що дійсно так було, тоді я почала бити на сполох,

– розповіла мама хлопчика Наталя.

Після обговорення у вайбері, інші батьки теж почали розпитувати своїх дітей. І ті підтвердили, що, коли вони не слухаються, то їх сварять вихователька та няня.

"Казав, що Віта Вікторівна, нянечка, замотувала навколо голови скотчем, а вони всі дивилися", – сказала мама іншого вихованця.

Дитина плакала, а всі сміялися

Тоді Яна, мама хлопця, про якого казали діти, почала допитувати свого 4-річного Даниїла. Наляканий малюк спершу не розповідав, а потім таки зізнався.

Показав, що навколо голови це клеїли, що він плакав, що його ставили в куток і що дітки сміялися з нього,

– розповіла жінка.

На обличчі хлопчика є почервоніння. Лікарка після огляду сказала, що це реакція, але на що – невідомо.

Важливо У поліції відкрили 5 кримінальних справ щодо стоматологині, яка била дітей: вона все заперечує

Реакція працівників садочку

Вихователька з 30-річним стажем, переконує, що дитячі розповіді – наклеп.

"Нічого не моталося, ні навколо голови. Я взяла до рук скотч і кажу, що не шуміть, не кричіть", – заявила вихователька Олена.

У садочку не вірять, що їхні колеги могли таке зробити. Досі ні до виховательки, ні до її помічниці жодних претензій буцімто не було.

Зателефонувала мама, що така є неприємна ситуація, звичайно, що це занепокоїло. Моя думка, я навіть не допускаю, що таке могло бути,

– переконує завідувачка Валентина Віннік.

Проте і вихователька, і няня наступного дня після скандалу написали заяви на звільнення. Мовляв, психологічно постраждали і продовжувати працювати в цьому закладі не можуть. Проте в управлінні освіти все одно створили комісію. Запевняють, що жінка не буде працювати далі у виховних закладах, бо не хоче.

Батьки потерпілих дітей написати заяви до поліції.