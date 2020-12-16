Обмін полоненими заблоковано: у ТКГ назвали вимогу бойовиків
Станом на 16 грудня проросійські бойовики заблокували обмін полоненими. Окупанти висунули вимогу, яку українська сторона не може виконати.
Бойовики наполягають на процесуальній очистці 9 осіб, яких Україна звільнила під час минулого обміну. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
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Очистити їх без їхнього бажання чи присутності ми юридично не можемо, а їхнє бажання та місцеперебування невідомі не тільки нам, але і їхнім адвокатам. Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб заблокувати обмін,
– наголосив Гармаш.
Що ще сказав Гармаш
- Окупанти продовжують не допускати до полонених представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та найближчих родичів.
- Таке рішення бойовики аргументують нібито карантином через коронавірус.
- Водночас на українській території їхніх людей відвідують без перешкод.
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