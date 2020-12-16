Станом на 16 грудня проросійські бойовики заблокували обмін полоненими. Окупанти висунули вимогу, яку українська сторона не може виконати.

Бойовики наполягають на процесуальній очистці 9 осіб, яких Україна звільнила під час минулого обміну. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Очистити їх без їхнього бажання чи присутності ми юридично не можемо, а їхнє бажання та місцеперебування невідомі не тільки нам, але і їхнім адвокатам. Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб заблокувати обмін,

– наголосив Гармаш.

Що ще сказав Гармаш

Окупанти продовжують не допускати до полонених представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та найближчих родичів.

Таке рішення бойовики аргументують нібито карантином через коронавірус.

Водночас на українській території їхніх людей відвідують без перешкод.

Зверніть увагу! Українська сторона раніше сподівалася, що обмін полоненими проведуть вже до кінця 2020 року. Дедлайном було обрано 24 грудня.