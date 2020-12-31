На початку 2020 року Україні вдалося повернути з полону ОРДЛО 20 громадян. За них держава віддала 18 осіб для Росії, утім 4 відмовились повертатися.

Водночас за даними правозахисників, на тимчасово окупованих територіях досі лишаються щонайменше 2 з половиною сотні бранців. Детальніше – у сюжеті 24 каналу.

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Порушення режиму припинення вогню

З 27 липня на Донбасі запровадили новий режим припинення вогню – повний та всеосяжний. Це вже 29 спроба з початку війни.

Проте цього разу жорсткіше, адже заборонені наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також:

інженерне обладнання позицій;

використання безпілотників.

Кількість обстрілів дійсно зменшилась, проте дива не сталося – бойовики відкрили вогонь вже на 20 хвилині оголошеного перемир'я. Обстріли й досі не стикають, водночас терористи продовжують активно мінувати територію та запускати свої безпілотники.

Втрати від "перемир'я"

Попри зменшення активності бойовиків, у 2020 році від ворожої кулі загинули 49 українських військових. І Росія не припиняє посилювати свої позиції, зокрема живою силою.

Від командувача 1 – 2 корпусів до командирів батальйонів – це все кадрові військові Російської Федерації. Раніше вони не маскувались, тепер намагаються,

– колишній розвідник Андрій Римарук.

За словами волонтера фонду "Повернись живим", відповідним військовим у відрядження видають паспорти "ЛНР" та "ДНР. Також Римарук додав, що постачання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів продовжується, а також завозять нове озброєння.

Розширення делегації України в ТКГ

Україна розширила свою делегацію у Мінську. До неї долучили міністра з питань реінтеграції Олексія Рєзнікова, членів уряду й парламенту, та вперше – представників від Донбасу – переселенців.

Призначили й нового лідера української делегації у Тристоронній контактній групі. Другого президента України Леоніда Кучму змінив перший – Леонід Кравчук.

Другого президента України змінив перший / Фото dsnews.ua

Вони почали активно просувати на міжнародній арені так званий "План дій щодо Донбасу". У ньому 5 основних пунктів, серед них – виведення всіх незаконних збройних формувань з території України.

Також Росія має припинити видавати російські паспорти на окупованій території, а Україна – відновити контроль над своєю ділянкою кордону. На Донбасі має збільшиться чисельність місії ОБСЄ в 4 рази.

Лише після цього там обіцяють провести місцеві вибори. Аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна зазначила, що Росія може на цьому "зіграти" і сказати, що до 31 березня 2021 року ми не можемо провести вибори, це очевидно. Але, наприклад до 30 вересня – можемо.

Тоді українська сторона буде в переговорній пастці,

– додала аналітикиня.

Перегляд домовленостей

Втім переглянути домовленості не вдалося, у 2020 лідери "нормандської четвірки" так і не зібралися. Експерти вважають, що Мінські угоди та всі домовленості на їх основі більше не працюють.



Експерти вважають, що Мінські угоди не працюють / Фото mil.in.ua

"На сьогодні нормандський формат залишається єдиною політично-дипломатичною платформою, але для того потрібно хоча б зібратись. Тоді на цьому зібранні ми внесемо пропозицію про зміну в мінському форматі", – зазначав голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

Наприкінці 2020 року заговорили про так званий план-Б з розв'язання конфлікту на Донбасі. Втім що входить в нього — залишилось таємницею.