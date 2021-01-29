Обмін лише на рівні держави: Кравчук заявив, що передачі полонених Медведчуку не буде

Обмін утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО можливий тільки на рівні держави. Односторонньої передачі полонених приватним особам, які нібито представляють нашу країну, не буде.
Джерело: Апостроф TV
Леонід Кравчук заявив, що в день, коли заручники мали прилетіти до України, він поїхав в аеропорт "Жуляни" зустрічати їх. Однак, за його словами, Росія заблокувала виліт літака та не випустила наших громадян.
Читайте також Кремль не має політичної волі: Україна в ОБСЄ закликала розблокувати обмін полоненими
Голова української делегації в ТКГ вважає, що все це було зроблено для того, аби показати, що Україна не спроможна провести обмін полоненими, а кум Путіна Віктор Медведчук – нібито спроможний.
"Є спроба на тому боці зробити шоу та комусь підняти рейтинг. А є спроба наших політиків, які готові на все, аби паплюжити, оббріхувати всіх – це їхнє життя, вони на цьому живуть", – сказав перший президент.
Кравчук зробив висновок, що ніякого обміну не було і наголосив, що в такому режимі, як запропоновано, не буде.
Є усталений роками режим обміну і це робиться на рівні держави, а не на рівні приватних осіб,
– підсумував він