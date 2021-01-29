Обмін лише на рівні держави: Кравчук заявив, що передачі полонених Медведчуку не буде

Обмін утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО можливий тільки на рівні держави. Односторонньої передачі полонених приватним особам, які нібито представляють нашу країну, не буде.

Джерело: Апостроф TV

Леонід Кравчук заявив, що в день, коли заручники мали прилетіти до України, він поїхав в аеропорт "Жуляни" зустрічати їх. Однак, за його словами, Росія заблокувала виліт літака та не випустила наших громадян.

Читайте також Кремль не має політичної волі: Україна в ОБСЄ закликала розблокувати обмін полоненими

Голова української делегації в ТКГ вважає, що все це було зроблено для того, аби показати, що Україна не спроможна провести обмін полоненими, а кум Путіна Віктор Медведчук – нібито спроможний.

"Є спроба на тому боці зробити шоу та комусь підняти рейтинг. А є спроба наших політиків, які готові на все, аби паплюжити, оббріхувати всіх – це їхнє життя, вони на цьому живуть", – сказав перший президент.

Кравчук зробив висновок, що ніякого обміну не було і наголосив, що в такому режимі, як запропоновано, не буде.

Є усталений роками режим обміну і це робиться на рівні держави, а не на рівні приватних осіб,

– підсумував він

Обмін полоненими з ОРДЛО: основне

Бойовики заявили, що 20 – 21 січня передадуть літніх людей, жінок та хворих в односторонньому порядку. Всього полонених було 9 осіб.

Однак окупанти хотіли віддати українців не уповноваженим державним органам, а куму Путіна Віктору Медведчуку.

Міністерство закордонних справ України наголосило, що ці дії відверто порушують усталені механізми розв'язання гуманітарних питань.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова зазначала, що в ОРДЛО постійно змінюють кількість заручників.

Станом на 29 січня 2021 року конкретної інформації про обмін полоненими немає та невідомо, коли вона з'явиться.