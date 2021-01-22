Полонених українців, чиє звільнення було анонсоване в односторонньому порядку колаборантами з ОРДЛО, можуть доставити на неокуповану територію двома маршрутами – КПВВ "Майорське" в Донецькій області і через Мінськ.

Обмін полоненими як путінсько-медведчуківська реклама

Це чергова кремлівська піар-акція з метою привернення уваги до Медведчука, черговий подарунок Путіна куму – щось на кшталт розміщення фотографій коханої на рекламних білбордах, але за допомогою живих людей, яких використовують як худобу. А ще це – смачний плювок у бік учасників Нормандського формату – Німеччини, Франції та України – публічна деструкція всіх узгоджених процедур.

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Проте ця акція навряд чи принесе Медведчуку якісь плюшки. Так, завдяки куму він має можливість висмикнути з окупованої території кількох полонених, але це все одно не робить його фігурою, яка щось вирішує глобально. Він залишається путінським дендритом, інкорпорованим в український політикум за допомогою шантажу та великих грошей. Червоний хрест забанений в ОРДЛО, а Медведчук – ні, ось і все, що потрібно знати.

За фактом Медведчук виступає не як представник України, а як представник бойовиків і Росії. Тому нехай забирає полонених, привозить до лінії зіткнення чи до кордону та офіційно передає нашим спецслужбам.

При цьому, потрібно розуміти, що саме він несе відповідальність за стан цих людей, а також за їхні дії. Бо ми вже маємо досвід повернення звідти, м'яко кажучи, не дуже адекватних персон.

Джерело: Facebook