Уряд перегляне обмеження щодо роботи громадського транспорту у червоній зоні карантину. Наразі його робота там не дозволена.

Таке рішення прийняли на засіданні ТЕБ на НС. До теми Переповнені маршрутки та працюючий Епіцентр: як у Києві дотримуються локдауну Мінінфраструктури разом з Міністерство охорони здоров'я з іншими органами переглянуть питання транспорту. Як курсує транспорт у червоній зоні Регулярні та нерегулярні транспортні перевезення заборонені у червоній зоні, тобто робота громадського транспорту не дозволена.

Проте пасажирів можна перевозити у легковиках. Проте не більше, ніж 5 осіб, враховуючи водія, але без урахування дітей.

Також дозволено курсувати службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості сидячих місць за умови інформування поліції.

Спецзалізничні рейси у внутрішньому сполученні курсують за погодження з МОЗ та Мінінфраструктури. Натомість спецзалізничні рейси у приміському сполученні – за погодження з ОДА. Карантин в Україні: що відомо В Україні до 30 квітня продовжили адаптивний карантин. Наразі у червоній зоні перебувають Київ, Житомирська область, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська та Чернівецька області.

У помаранчевій – Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська.

Крім того, локдаун ввели у Києві та на Львівщині.