Обмеження щодо транспорту у червоній зоні переглянуть
Уряд перегляне обмеження щодо роботи громадського транспорту у червоній зоні карантину. Наразі його робота там не дозволена.
Джерело:Кабмін
Таке рішення прийняли на засіданні ТЕБ на НС.
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Мінінфраструктури разом з Міністерство охорони здоров'я з іншими органами переглянуть питання транспорту.
Як курсує транспорт у червоній зоні
- Регулярні та нерегулярні транспортні перевезення заборонені у червоній зоні, тобто робота громадського транспорту не дозволена.
- Проте пасажирів можна перевозити у легковиках. Проте не більше, ніж 5 осіб, враховуючи водія, але без урахування дітей.
- Також дозволено курсувати службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості сидячих місць за умови інформування поліції.
- Спецзалізничні рейси у внутрішньому сполученні курсують за погодження з МОЗ та Мінінфраструктури. Натомість спецзалізничні рейси у приміському сполученні – за погодження з ОДА.
Карантин в Україні: що відомо
- В Україні до 30 квітня продовжили адаптивний карантин. Наразі у червоній зоні перебувають Київ, Житомирська область, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська та Чернівецька області.
- У помаранчевій – Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська.
- Крім того, локдаун ввели у Києві та на Львівщині.
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