Обмеження повноважень Вітренка Рада може переглянути вже завтра

Верховна Рада завтра, 19 лютого, може переглянути закон щодо обмеження повноважень виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади в п'ятницю збирається на екстрене засідання. Основна тема заходу – ветований президентом закон про держслужбу 4531.

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Докладніше про засідання комітету

Про це розповів заступник голови органу, народний депутат від "Слуги народу» Олександр Качура. За його словами, засідання комітету призначено екстрено. Розпочнеться воно о 9:15.

Пропозиції президента або враховуються, або треба долати вето президента (300 голосів). Зрозуміло, що пропозиції президента буде враховано,

– зауважив Качура.

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