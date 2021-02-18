Обмеження повноважень Вітренка Рада може переглянути вже завтра
Верховна Рада завтра, 19 лютого, може переглянути закон щодо обмеження повноважень виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.
Джерело:LB.ua
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади в п'ятницю збирається на екстрене засідання. Основна тема заходу – ветований президентом закон про держслужбу 4531.
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Докладніше про засідання комітету
Про це розповів заступник голови органу, народний депутат від "Слуги народу» Олександр Качура. За його словами, засідання комітету призначено екстрено. Розпочнеться воно о 9:15.
Пропозиції президента або враховуються, або треба долати вето президента (300 голосів). Зрозуміло, що пропозиції президента буде враховано,
– зауважив Качура.
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Ветування закону про державну службу та стосунок до нього Вітренка: головне
- Володимир Зеленський ветував його 18 лютого. Повна назва закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".
- Раніше Рада проголосувала лише за невелике розширення повноважень. А саме за поправку, яка дає право виконувачу обов'язків міністра ухвалювати рішення щодо розпорядження бюджетними коштами
- Також виконувачу обов'язків дозволили підписувати накази міністерства, у разі якщо він перебуває в такому статусі до 60 днів.
- Передусім це було зроблено з тією метою, щоб Вітренко зміг підписати накази про виплату заборгованості з зарплат шахтарям.
- Співавтор закону, народна обраниця від "Батьківщини» Олена Шкрум заявила, що Юрій Вітренко зможе протягом 60-ти днів виконувати обов'язки міністра з питань енергетики з обмеженими повноваженнями після набуття чинності закону 4531. Новий "відлік" у 60 днів розпочнеться після вступу в дію закону.
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