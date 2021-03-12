Обмеження червоної зони: у Вінниці посилюють карантин

Джерело:Вінницька міська рада
У Вінниці з 13 березня посилять карантин. Все через стрімке збільшення кількості нових випадків коронавірусу. У місті діятимуть деякі обмеження червоного рівня.
Таке рішення прийняли 12 березня.
Важливо Київ і 9 областей близькі до червоної зони, – Шмигаль
Карантин у Вінниці / Фото Вінницької міської ради
Зверніть увагу! Наразі в червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківщина, Закарпатті, Житомирщина та Буковина.
Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже говорив, що ще 10 регіонів близькі до червоної зони. Серед них була й Вінницька область.