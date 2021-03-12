Обмеження червоної зони: у Вінниці посилюють карантин

12 березня 2021 , 15:44
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Джерело:

Вінницька міська рада

У Вінниці з 13 березня посилять карантин. Все через стрімке збільшення кількості нових випадків коронавірусу. У місті діятимуть деякі обмеження червоного рівня.

Таке рішення прийняли 12 березня.

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Що заборонять

  • масові культурні і розважальні заходи;
  • роботу спортивних закладів. Не можна буде приймати клієнтів у спортзалах і фітнес-центрах, басейнах.

Карантин у Вінниці / Фото Вінницької міської ради

Коронавірус у Вінниці: що відомо

  • Станом на 12 березня у місті виявили 337 нових випадків COVID-19. У лікарнях зайняті 709 ліжкомісць із наявних 805.
  • У Вінницькій області від початку пандемії захворіли понад 44 тисячі людей. Близько 29 тисяч хворих вже одужали, але 764 – померли.
  • За добу на Вінниччині виявили 940 випадків інфікування.

Зверніть увагу! Наразі в червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківщина, Закарпатті, Житомирщина та Буковина.

Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже говорив, що ще 10 регіонів близькі до червоної зони. Серед них була й Вінницька область.