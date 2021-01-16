В Україні 16 січня набула чинності 30 стаття закону про мову. Відповідно до неї, всі заклади обслуговування мають перейти на українську мову під час спілкування з клієнтами. Українці в мережі на це бурхливо відреагували. Найбільше традиційно дісталося противникам мовного закону. Серед останніх традиційно був нардеп Ілля Кива.

Свою думку висловили як відомі публічні особи, так і звичайні користувачі. Свої дописи вони ілюстрували смішними картинками-мемами та не менш гострими жартами. Про це повідомляє 24 канал.

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Підбірка дотепів українців щодо мовного закону

Що робити, якщо від завтра у вас почнуть вимагати надавати послуги українською, а ви не хочете? Алгоритм простий:

1. Пиздуйте в Росію.

2. Не повертайтесь. — Ім'я і національність (@Ukrostap) January 15, 2021

Зверніть увагу Як діяти, якщо вас відмовляються обслуговувати українською: поради мовного омбудсмена

Які меми постили українці в мережі

Кива – як завжди: а як же без нього

На тлі океану проукраїнських дописів нагадав про себе одіозний нардеп від ПЗЖ Ілля Кива. Парламентар знову натягнув ушанку та заявив, що "його рідна мова – російська".

Також він опублікував ролик, в якому заявив про протест "щодо порушення конституційного права говорити рідною мовою" (на початку відео нардеп чомусь виголошував промову українською та російською йому ніхто не забороняє спікуватися – 24 канал).

Я розмовляю російською

– ледь не зі стуком по всьому живому виголосив Кива.

Заява Киви щодо російської та української мов: дивіться відео

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Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу