Обіймашки, коти та Кива: у мережі дотепно пояснили, чому переходити на українську – це круто
В Україні 16 січня набула чинності 30 стаття закону про мову. Відповідно до неї, всі заклади обслуговування мають перейти на українську мову під час спілкування з клієнтами. Українці в мережі на це бурхливо відреагували. Найбільше традиційно дісталося противникам мовного закону. Серед останніх традиційно був нардеп Ілля Кива.
Свою думку висловили як відомі публічні особи, так і звичайні користувачі. Свої дописи вони ілюстрували смішними картинками-мемами та не менш гострими жартами. Про це повідомляє 24 канал.
Актуально В Україні сфера обслуговування перейшла на українську мову: що важливо знати
Підбірка дотепів українців щодо мовного закону
Зверніть увагу Як діяти, якщо вас відмовляються обслуговувати українською: поради мовного омбудсмена
Які меми постили українці в мережі
Кива – як завжди: а як же без нього
На тлі океану проукраїнських дописів нагадав про себе одіозний нардеп від ПЗЖ Ілля Кива. Парламентар знову натягнув ушанку та заявив, що "його рідна мова – російська".
Також він опублікував ролик, в якому заявив про протест "щодо порушення конституційного права говорити рідною мовою" (на початку відео нардеп чомусь виголошував промову українською та російською йому ніхто не забороняє спікуватися – 24 канал).
Я розмовляю російською
– ледь не зі стуком по всьому живому виголосив Кива.
Заява Киви щодо російської та української мов: дивіться відео
Радимо ознайомитися Українська мова у сфері обслуговування: як відреагували соцмережі
Поділитися новиною