СБУ виявила злочинну групу, яка обіцяла працевлаштування на керівні посади держави, зокрема у Кабмін та Офіс президента, але метою шахраїв були лише гроші "кандидата". У афері брав участь колишній помічник народного депутата.

Він за 200 тисяч доларів пропонував "вирішити" питання щодо призначення кандидата на посаду директора Департаменту з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу президента України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Про якого депутат йдеться наразі невідомо – в Службі про це не говорять, але це чинний нардеп.

Зловмисників упіймали на гарячому – коли отримали у руки першу частину грошей – 100 тисяч доларів / Фото СБУ

У коментарях користувачі фейсбуку згадують справу брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса. Нагадаємо, що в ЗМІ з'явились відеозаписи де він пропонує влаштувати кандидатів на високі посади в державі. Але на його захист став особисто Володимир Зеленський – президент заявив, що це провокація.