У період з 16 по 19 лютого Верховна Рада планує розглянути близько 10 важливих законопроєктів. Серед них є ініціативи про розмитнення авто, обіг зброї та пільги щодо "інвестнянь".

За словами нардепа Железняка, наступний пленарний тиждень буде не таким "нудним", як попередній. До теми Проти обігу пістолетів: МВС і Нацполіція України підтримують закон про зброю Що розглядатиме Рада протягом тижня Вівторок (16 лютого) Законопроєкт щодо зупинки машин поліцією;

Ініціатива стосовно "податку на гугл";

Податкові та митні пільги для "інвестнянь". Середа (17 лютого) законопроєкт про туризм;

рішення, хто призначатиме главу комісії щодо ігрового бізнесу;

законопроєкт про платіжні системи. Четвер (18 лютого) Законопроєкт про обіг зброї. Він передбачає, що людина матиме посвідчення, де будуть зазначені категорії зброї, які вона може купити. Для кожної одиниці зброї буде технічний паспорт та серійний номер.

Ініціативу стосовно дешевого розмитнення автівок. До слова, раніше комітет Ради рекомендував парламенту схвалити нові ставки розмитнення "євроблях". Максимальна ціна за розмитнення автівки на іноземних номерах, привезеної до кінця 2020 року, може становити тисячу євро. П'ятниця (19 лютого) Законопроєкт про енергоефективність;

Ймовірно, спробують повторно призначити Юрія Вітренка міністром енергетики. Зверніть увагу! Це буде третя спроба призначити Вітренка. Під час двох попередніх Рада провалила голосування.