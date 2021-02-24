Обдерті стіни та брудні коридори: як виглядає СІЗО, в якому перебуває Стерненко – фото

Засуджений активіст Сергій Стерненко перебуває в одеському СІЗО. Раніше цей ізолятор відвідав міністр юстиції Денис Малюська, опублікувавши відповідні фото.

Так Малюська відвідував СІЗО ще у січні 2020 року. Тоді міністр наголосив, що умови утримання в цьому СІЗО залишають бажати кращого.

Важливо Стерненко перебуває в одеському СІЗО

Як виглядає СІЗО

Урядовець зауважив, що у приміщенні багато кішок, але це не особливість цього СІЗО, бо вони є у багатьох схожих установах.

Дорослі чоловіки місяцями (іноді роками) сидять в маленьких камерах і виходять тільки на годину на добу прогулятися в тісному дворику,

– говорив Малюська. Міністр опублікував фото, на яких видно обдерті стіни та брудні коридори. Зверніть увагу! Адвокати Стерненка Адвокати Стерненка подали заяву , щоб перевести його до СІЗО у Києві. Глава ізолятора Сергій Чішкала стверджує, що на розгляд заяви у них є 3 дні, тобто час до 26 лютого.

Одеське СІЗО, в якому перебуває Стерненко / Фото Дениса Малюськи:

Вирок Стерненку та протести: що треба знати

Приморський суд Одеси 23 лютого виніс вирок Стерненку – 7,3 року в'язниці із конфіскацією половини майна.

Все, нібито через викрадення ексдепутата Сергія Щербича з метою заволодіння його грішми – 300 гривнями.

Сам активіст назвав справу політично вмотивованою та запевнив, що подаватиме на апеляцію.

Ввечері 23 лютого у багатьох українських містах спалахнули масові протести на підтримку Стерненка. Наприклад, у Києві мітингувальники прийшли на Банкову. У результаті постраждали близько 40 людей.

До слова, в Одесі люди прийшли до СІЗО, де був Стерненко. Активісти палили фаєри й розфарбували балончиками з фарбою стіну будівлі.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу