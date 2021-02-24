Обдерті стіни та брудні коридори: як виглядає СІЗО, в якому перебуває Стерненко – фото

Джерело:фейсбук Дениса Малюськи
Засуджений активіст Сергій Стерненко перебуває в одеському СІЗО. Раніше цей ізолятор відвідав міністр юстиції Денис Малюська, опублікувавши відповідні фото.
Так Малюська відвідував СІЗО ще у січні 2020 року. Тоді міністр наголосив, що умови утримання в цьому СІЗО залишають бажати кращого.
Важливо Стерненко перебуває в одеському СІЗО
Урядовець зауважив, що у приміщенні багато кішок, але це не особливість цього СІЗО, бо вони є у багатьох схожих установах.
Дорослі чоловіки місяцями (іноді роками) сидять в маленьких камерах і виходять тільки на годину на добу прогулятися в тісному дворику,
– говорив Малюська.
Міністр опублікував фото, на яких видно обдерті стіни та брудні коридори.Зверніть увагу! Адвокати Стерненка подали заяву, щоб перевести його до СІЗО у Києві. Глава ізолятора Сергій Чішкала стверджує, що на розгляд заяви у них є 3 дні, тобто час до 26 лютого.
Одеське СІЗО, в якому перебуває Стерненко / Фото Дениса Малюськи: