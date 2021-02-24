Обдерті стіни та брудні коридори: як виглядає СІЗО, в якому перебуває Стерненко – фото
Засуджений активіст Сергій Стерненко перебуває в одеському СІЗО. Раніше цей ізолятор відвідав міністр юстиції Денис Малюська, опублікувавши відповідні фото.
Джерело:фейсбук Дениса Малюськи
Так Малюська відвідував СІЗО ще у січні 2020 року. Тоді міністр наголосив, що умови утримання в цьому СІЗО залишають бажати кращого.
Важливо Стерненко перебуває в одеському СІЗО
Як виглядає СІЗО
Урядовець зауважив, що у приміщенні багато кішок, але це не особливість цього СІЗО, бо вони є у багатьох схожих установах.
Дорослі чоловіки місяцями (іноді роками) сидять в маленьких камерах і виходять тільки на годину на добу прогулятися в тісному дворику,
– говорив Малюська.
Міністр опублікував фото, на яких видно обдерті стіни та брудні коридори.
Одеське СІЗО, в якому перебуває Стерненко / Фото Дениса Малюськи:
Вирок Стерненку та протести: що треба знати
- Приморський суд Одеси 23 лютого виніс вирок Стерненку – 7,3 року в'язниці із конфіскацією половини майна.
- Все, нібито через викрадення ексдепутата Сергія Щербича з метою заволодіння його грішми – 300 гривнями.
- Сам активіст назвав справу політично вмотивованою та запевнив, що подаватиме на апеляцію.
- Ввечері 23 лютого у багатьох українських містах спалахнули масові протести на підтримку Стерненка. Наприклад, у Києві мітингувальники прийшли на Банкову. У результаті постраждали близько 40 людей.
- До слова, в Одесі люди прийшли до СІЗО, де був Стерненко. Активісти палили фаєри й розфарбували балончиками з фарбою стіну будівлі.
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