До американців звернулись 3 колишні президенти США: демократів Барака Обами і Білла Клінтона та республіканця Джорджа Буша. Вони зазначили, що американці зараз повертаються до нормального життя, а також будують більш досконалий союз – це важливий час.

За словами Обами, якщо американці сильні люди, вони можуть долати труднощі. Про це мовиться у програмі "Голос Америки" на 24 каналі.

Цікаво Байден скасує скандальні рішення Трампа: що зміниться – Голос Америки

"Не існує такої проблеми, яку ми не можемо вирішити, якщо ми діємо разом. Найкраще для нас, коли ми рухаємось в одному напрямку", – наголосив Обама.

Байден підпише низку наказів

Джо Байден у другий день на посаді готується підписати низку виконавчих наказів і директив, аби активізувати зусилля своєї адміністрації для боротьби з коронавірусом. Активну роботу він розпочав одразу після інавгурації.

Зверніть увагу Байден ухвалив перші рішення на посаді глави США

Що сказав Байден на інавгурації

Одним із найважливіших завдань для Джо Байдена буде об'єднання вкрай поляризованої країни. У своїй інавгураційній промові він пообіцяв бути президентом для усіх американців. Він закликав американців до єдності.

Дивіться повний випуск "Голосу Америки": відео