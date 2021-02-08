Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький подав судовий позов проти Управління державної охорони. Втім, навіть скандально відомий Адміністративний суд Києва відмовився його задовольняти.

Тупицький подав позов проти УДО, бо ті не пропускали його на робоче місце у КСУ.

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Що кажуть в ОАСК

Окружний адмінсуд Києва вирішив не задовольняти позов Тупицького під час відкритого засідання 8 лютого. Суд зазначив, що голова КСУ не надав доказів, які підтверджують небезпеку "його правам та інтересам".

Позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у цій справі,

– повідомили у суді.

Там додали: "Застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої заявлені позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно під час розгляду справи по суті".

Справа Тупицького: головне

Голову КСУ підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень у справі про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу на Донеччині.

Через це президент Володимир Зеленський вирішив відсторонити Тупицького з посади на 2 місяці.

У КСУ заявили, що таким указом глава держави заблокував їхню роботу.

Тупицький кілька разів намагався потрапити у будівлю суду, однак охоронці його не пропускали.

У Конституційному суді заявили, що наразі глава суду працює дистанційно. Зарплату він отримує у повному обсязі.



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