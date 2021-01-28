ОАСК відмовив Нефьодову у поновленні його на посаді голови Держмитниці: причина

Окружний адміністративний суд не схвалив позов Максима Нефьодова. Політик хотів, аби його поновили на посаді голови Держмитниці.

Джерело: ОАСК

Рішення про відмову у задоволенні позову колишнього голови Державної митниці України суд ухвалив 28 січня 2021 року.

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Чому суд не задовольнив позов Нефьодова

ОАСК розглянув по суті адміністративну справу за позовом Максима Нефьодова щодо поновлення його на посаді голови Держмитниці. Розгляд справи тривав з травня 2020 року,

– наголосили у суді.

Підставою для відмови у задоволенні позову стало "встановлення судом дотримання Кабінетом Міністрів процедури під час звільнення позивача з посади".

Причина звільнення Нефьодова

24 квітня, окрім Нефьодова, уряд також звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Ймовірно, що відставку голів митниці та податкової ініціював ексміністр фінансів Ігор Уманський.

Він казав, що таке рішення зумовлене "скручуванням" ПДВ, від яких, Держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.

Після звільнення Нефьодова президент Володимир Зеленський заявив, що той – професійна людина. Однак, за словами глави держави, цього виявилось замало для ефективної роботи на митниці. Начебто, ексголова хотів сам розібратись з контрабандою – без змін до законодавства, і в нього не вийшло.