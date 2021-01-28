ОАСК відмовив Нефьодову у поновленні його на посаді голови Держмитниці: причина
Окружний адміністративний суд не схвалив позов Максима Нефьодова. Політик хотів, аби його поновили на посаді голови Держмитниці.
Джерело: ОАСК
Рішення про відмову у задоволенні позову колишнього голови Державної митниці України суд ухвалив 28 січня 2021 року.
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Чому суд не задовольнив позов Нефьодова
ОАСК розглянув по суті адміністративну справу за позовом Максима Нефьодова щодо поновлення його на посаді голови Держмитниці. Розгляд справи тривав з травня 2020 року,
– наголосили у суді.
Підставою для відмови у задоволенні позову стало "встановлення судом дотримання Кабінетом Міністрів процедури під час звільнення позивача з посади".
Причина звільнення Нефьодова
- 24 квітня, окрім Нефьодова, уряд також звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.
- Ймовірно, що відставку голів митниці та податкової ініціював ексміністр фінансів Ігор Уманський.
- Він казав, що таке рішення зумовлене "скручуванням" ПДВ, від яких, Держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.
- Після звільнення Нефьодова президент Володимир Зеленський заявив, що той – професійна людина. Однак, за словами глави держави, цього виявилось замало для ефективної роботи на митниці. Начебто, ексголова хотів сам розібратись з контрабандою – без змін до законодавства, і в нього не вийшло.
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