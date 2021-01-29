Окружний адміністративний суд Києва 29 січня відкрив провадження за позовом "Голосу" до Національного агентства з питань запобігання корупції. Партія просить скасувати рішення НАЗК щодо позбавлення її державного фінансування.

Джерело: пресслужба Окружного адмінсуду Києва

ОАСК буде розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

До теми НАЗК залишило партію "Голос" без фінансування: у політсилі звернулися до суду

Осадчук: Це може бути величезною проблемою для "Голосу"

В ефірі 24 каналу нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук прокоментував цю ситуацію. За його словами, члени партії висловлювали побоювання щодо можливого упередженого ставлення ОАСКу під час розгляду справи.

Адже "Голос" неодноразово критично висловлювався стосовно діяльності цього суду. І досі продовжує наполягати, що його варто ліквідувати.

Але українська судова система побудована таким чином, що ми вимушені йти виключно в ОАСК. Тому, враховуючи всі попередні стосунки з ними, можливо, маємо величезний шанс отримати упереджену реакцію на наші позивні вимоги,

– зазначив депутат.

Він також наголосив, що це може стати величезною проблемою для "Голосу". Адже можливий варіант, що партії доведеться йти далі у вищі судові інстанції.

"Я переконаний, що ми виграємо суди, але будемо втрачати час. І ми можемо протягом суттєвого періоду 2021 року залишитися без державного фінансування", – розповів депутат.

Андрій Осадчук прокоментував позов "Голосу" до НАЗК: відео

НАЗК позбавило фінансування "Голос": що відомо

Національне агентство з питань запобігання корупції позбавило "Голос" державного фінансування. Про це заявила голова партії Кіра Рудик. За її словами, це рішення є політичним тиском.

У НАЗК офіційно пояснили, чому залишили "Голос" без фінансування. Причиною стали недостовірні відомості у звітах.

У відповідь партія "Голос" подала позов до Окружного адміністративного суду Києва проти НАЗК.

Зверніть увагу! Держфінансування партій передбачено законом "Про політичні партії в Україні". Як повідомляє " Чесно", у 2021 році гроші отримуватимуть "Слуга народу", ОПЗЖ, "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та "Голос".