В адмінсуду Києва не було претензій до змісту, – Малюська про скасування правопису

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування нового правопису не набрало законної сили і не набере найближчим часом, оскільки Мін'юст подасть на нього апеляційну скаргу. І зазначив, що суд не мав претензій до змісту закону.

Джерело: 24 канал

За словами міністра, судове рішення буде відомим вже приблизно 10 лютого. Тоді і подаватимуть апеляційну скаргу.

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Малюська наголосив, що більшість претензій в ОАСКу було саме до Кабінету міністрів. Втім остаточне пояснення від суду буде відомим згодом.

З огляду на судові баталії у цьому процесі, з ймовірністю 99% суд не мав претензій до змісту українського правопису, а лише до повноважень Кабінету міністрів при затвердженні,

– сказав Малюска.

Він пояснив, що станом на прийняття – травень 2019 року – у Кабміну не було повноважень його приймати. Конституційний суд України визнав відповідний закон неконституційним. Власне навколо цього і тривали дискусії.

"За новим законом, передбачено повноваження Нацкомісії зі стандартів української мови затверджувати правила правопису", – додав міністр.

Ситуація має залишитись незмінною, – Малюска

Тобто, до завершення розгляду апеляційної скарги та після ЗНО у органів влади залишиться час ще раз затвердити нові правила українського правопису, щоб ситуація залишилась незмінною.

"Навіть за негативного сценарію, навіть якщо ми програємо апеляційну скаргу, Нацкомісія може залишити правопис за 2019 рік", – підсумував Малюська.