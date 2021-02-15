Під час візиту в ОАЕ Зеленський підписав договори вартістю понад 3 мільярди доларів

Джерело:Офіс Президента
У межах офіційного візиту Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів. Загальна їхня сума становить щонайменше 3 мільярди доларів.
Зокрема, Україна підписала меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala.
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Вони спрямовані на поглиблення співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні.
На всіх міжнародних зустрічах я закликаю інвестувати в Україну. Наша держава має величезний потенціал: геополітичне положення, природні ресурси, освічені люди,
– зазначив Зеленський.
Президент додав, що зараз сприятливий час реалізовувати цей потенціал і створювати сильну економіку.
Він також наголосив, що залучення інвестицій – це ключ до економічного зростання України. Тож підписання меморандуму з фондом Mubadala уряду Абу-Дабі про наміри інвестувати в Україну – надзвичайно важливий крок.
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Загальна вартість підписаних меморандумів та контрактів перевищує 3 мільярди доларів.Довідка. Зеленський та його дружина Олена прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати 13 лютого. Окрім них, в ОАЕ перебувають голова ОП Андрій Єрмак, міністр МВС Арсен Аваков, радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов та Роман Лещенко – міністр аграрної політики. Візит завершиться 15 лютого.