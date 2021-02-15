Під час візиту в ОАЕ Зеленський підписав договори вартістю понад 3 мільярди доларів
У межах офіційного візиту Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів. Загальна їхня сума становить щонайменше 3 мільярди доларів.
Джерело:Офіс Президента
Зокрема, Україна підписала меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala.
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Що відомо про ці меморандуми
Вони спрямовані на поглиблення співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні.
На всіх міжнародних зустрічах я закликаю інвестувати в Україну. Наша держава має величезний потенціал: геополітичне положення, природні ресурси, освічені люди,
– зазначив Зеленський.
Президент додав, що зараз сприятливий час реалізовувати цей потенціал і створювати сильну економіку.
Він також наголосив, що залучення інвестицій – це ключ до економічного зростання України. Тож підписання меморандуму з фондом Mubadala уряду Абу-Дабі про наміри інвестувати в Україну – надзвичайно важливий крок.
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Які ще документи підписали
- Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting. Він передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість. У планах – впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги.
- Документи у галузі оборони, у межах яких обговорювали можливість побудови спільних заводів за межами України.
- Меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки.
- Крім того, 18 українських приватних компаній, серед яких "Інтерпайп", Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala.
Загальна вартість підписаних меморандумів та контрактів перевищує 3 мільярди доларів.
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