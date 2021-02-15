У межах офіційного візиту Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів. Загальна їхня сума становить щонайменше 3 мільярди доларів.

Зокрема, Україна підписала меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala.

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Що відомо про ці меморандуми

Вони спрямовані на поглиблення співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні.

На всіх міжнародних зустрічах я закликаю інвестувати в Україну. Наша держава має величезний потенціал: геополітичне положення, природні ресурси, освічені люди,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що зараз сприятливий час реалізовувати цей потенціал і створювати сильну економіку.

Він також наголосив, що залучення інвестицій – це ключ до економічного зростання України. Тож підписання меморандуму з фондом Mubadala уряду Абу-Дабі про наміри інвестувати в Україну – надзвичайно важливий крок.

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Які ще документи підписали

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting . Він передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість. У планах – впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги.

. Він передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість. У планах – впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги. Документи у галузі оборони , у межах яких обговорювали можливість побудови спільних заводів за межами України.

, у межах яких обговорювали можливість побудови спільних заводів за межами України. Меморандум в аграрній сфері , який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки.

, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки. Крім того, 18 українських приватних компаній, серед яких "Інтерпайп", Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala.

Загальна вартість підписаних меморандумів та контрактів перевищує 3 мільярди доларів.

Довідка. Зеленський та його дружина Олена прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати 13 лютого. Окрім них, в ОАЕ перебувають голова ОП Андрій Єрмак, міністр МВС Арсен Аваков, радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов та Роман Лещенко – міністр аграрної політики. Візит завершиться 15 лютого.