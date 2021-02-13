В ОАЕ працюють понад 200 українських компаній, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що за останні роки Україна суттєво активізувала торговельно-економічні зв'язки із ОАЕ. Станом на 2021 рік на території Еміратів функціонують понад 200 українських компаній.
Джерело:Офіс Президента
Під час першого візиту в ОАЕ Володимир Зеленський дав інтерв'ю еміратському інформаційному агентству WАМ.
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Український лідер наголосив, що російська агресія та тимчасова окупація Криму не змогли зупинити економічні реформи в Україні. Наразі пріоритетом є створити максимально сприятливі умови для розвитку економічних зв'язків з країнами світу.
За словами Зеленського, лише упродовж 2019 року обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною й Еміратами становив 1 мільярд 65 мільйонів доларів.
Дуже важливим питанням для України є залучення інвестицій в економіку.
Надходження інвестицій є вагомим чинником стабільного розвитку економіки й чітким сигналом для інвесторів, тому питання інвестиційного співробітництва та співпраці в галузі інновацій – серед ключових напрямків розвитку відносин між Україною та ОАЕ,
– зауважив президент.
Україна вже має вдалі приклади залучення еміратських інвестицій. Зокрема, вихід на український ринок одного з найбільших у світі операторів портів DP World. Наразі він функціонує у контейнерному терміналі на Одещині.
Що ще сказав Зеленський
- Економічну діяльність дещо загальмували перешкоди 2020 року. Однак відновлення глобальної активності матиме позитивний вплив на торгівлю. Вже знайдені механізми, які допоможуть перевищити докризові показники товарообігу.
- Україна в найбільшому обсязі експортує в ОАЕ продукцію агропромислового комплексу та металургії. Наша країна може стати гарантом продовольчої безпеки Еміратів.
- Українська сторона готова запропонувати ОАЕ спільно працювати над проєктами високотехнологічної продукції. Зеленський зауважив: "за допомогою інвестицій з боку ОАЕ ми можемо створювати таку продукцію для власних потреб і для постачання на ринки третіх країн".
- Однією з таких сфер може стати космічна. За словами Зеленського, наша країна має досягнення у цій сфері. Зокрема, успішну місію зонда "Надія". Український лідер наголосив: "маючи одного з визнаних світових лідерів у цій галузі, КБ "Південне", можемо спільно розширити наші можливості в галузі космосу".
- Україна готова переймати досвід Еміратів у низці галузей. Зокрема, мовиться про штучний інтелект, відновлювальні джерела енергії та розвиток інфраструктури.
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