Володимир Зеленський заявив, що за останні роки Україна суттєво активізувала торговельно-економічні зв'язки із ОАЕ. Станом на 2021 рік на території Еміратів функціонують понад 200 українських компаній.

Під час першого візиту в ОАЕ Володимир Зеленський дав інтерв'ю еміратському інформаційному агентству WАМ.

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Український лідер наголосив, що російська агресія та тимчасова окупація Криму не змогли зупинити економічні реформи в Україні. Наразі пріоритетом є створити максимально сприятливі умови для розвитку економічних зв'язків з країнами світу.

За словами Зеленського, лише упродовж 2019 року обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною й Еміратами становив 1 мільярд 65 мільйонів доларів.

Дуже важливим питанням для України є залучення інвестицій в економіку.

Надходження інвестицій є вагомим чинником стабільного розвитку економіки й чітким сигналом для інвесторів, тому питання інвестиційного співробітництва та співпраці в галузі інновацій – серед ключових напрямків розвитку відносин між Україною та ОАЕ,

– зауважив президент.

Україна вже має вдалі приклади залучення еміратських інвестицій. Зокрема, вихід на український ринок одного з найбільших у світі операторів портів DP World. Наразі він функціонує у контейнерному терміналі на Одещині.

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